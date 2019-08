Dybala Tottenham | ultime notizie | problema diritti immagine | c’è anche il Psg

Juventus : il Tottenham vorrebbe Dybala - ma il nodo sarebbero i diritti d'immagine : Questi sono giorni molto caldi per il mercato della Juventus. Infatti, alcuni giocatori bianconeri sono nel mirino dei club inglesi. Il mercato d'oltremanica però chiuderà i battenti domani, perciò le trattative nelle prossime ore potrebbero subire delle accelerate. Tant'è che ieri sera, stando a quanto afferma Sky Sport, il Tottenham avrebbe fatto un'offerta alla Juve per Paulo Dybala. Gli Spurs avrebbero proposto ai bianconeri 70 milioni di ...

Mercato Juventus - Dybala al Tottenham : ultim’ora - arriva la svolta! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, è arrivata la svolta totale per l’imminente cessione di Dybala al Tottenham. Il numero 10 bianconero sarebbe pronto ad accettare la corte degli Spurs. Non si conoscono ancore le cifre contrattuale proposte dal club londinese. Juventus e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo per 70 milioni di euro. La […] More

Calciomercato 7 agosto mercoledì : Juve-Tottenham - accordo per Dybala. Inter - addio a Perisic. Napoli - spunta Dzeko : Calciomercato 7 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 7 agosto. JUVENTUS– Come evidenziato nel corso delle ultime ore, Juventus e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo totale per la cessione di Paulo Dybala agli Spurs. Affare da circa 70 milioni di euro. Cessione pronta a concretizzarsi nel giro delle prossime ore, considerando la chiusura […] L'articolo Calciomercato 7 agosto mercoledì: Juve-Tottenham, accordo per ...

Paulo Dybala - accordo tra Juventus e Tottenham per 70 milioni : perché l'argentino non può rifiutare : Per regalare Lukaku (26 anni) a Conte, Ausilio e Marotta hanno le ore contate. Sarà oggi il giorno del dentro o fuori, il momento della verità, che vedrà i nerazzurri dover chiudere l' operazione col Manchester United per l' attaccante belga, che attende di conoscere informazioni sul suo futuro alle

Calciomercato Juventus : tra Dybala e il Tottenham ci sarebbe sempre l'Inter : Uno dei giocatori che molto probabilmente lasceranno la Juventus in questa sessione di Calciomercato è Paulo Dybala. Il fantasista argentino sembrava essere nei piani del tecnico, Maurizio Sarri, che lo ha elogiato nella sua conferenza stampa di presentazione. I fatti, però, hanno dimostrato che il giocatore non rientra nei piani della società, tanto da essere offerto al Manchester United per uno scambio con Romelu Lukaku. La Joya ha fatto ...

La rassegna stampa di mercoledì 7 agosto – Tottenham su Dybala - Dzeko rompe - le altre trattative [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, 7 agosto, troviamo tantissimo calciomercato. Sulla Gazzetta dello Sport è la Juventus la protagonista. La rosea titola “Zampata Juve” con il duello tra i bianconeri e l’Inter per Lukaku e l’offerta del Tottenham per Dybala. Spazio anche all’Inter con “Fuori Perisic, dentro Dzeko” e al Milan con Suso e Donnarumma ...

Calciomercato - le ultime : accordo Juve-Tottenham per Dybala - l’Atalanta su Skrtel : ultime ore movimentate per quanto riguarda il Calciomercato, trattative caldissime in attesa della chiusura in Inghilterra che è prevista l’8 agosto. E’ partito un nuovo assalto del Tottenham all’attaccante Paulo Dybala, intesa sulla base di 70 milioni di euro, la Juventus ha dato l’ok. Adesso è tutto nella mani della Joya, l’argentino accetterà il trasferimento o farà saltare un’altra trattativa dopo ...

Sky – Clamorosa offerta per Dybala - ecco la proposta del Tottenham : Dybala Tottenham – Novità importantissime sul fronte cessioni in casa Juventus. La società bianconera, secondo quanto riportato da Sky Sport 24, avrebbe ricevuto un’importantissima offerta per la Joya Paulo Dybala. La notizia arrivata nelle ultime ore, porterebbe nelle casse dei bianconeri una importantissima plusvalenza. A provarci per Dybala, è il Tottenham di Pochettino; la squadra […] More

Di Marzio : Il Tottenham offre 70 milioni per Dybala : Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, il Tottenham ha proposto 70 milioni di euro per Dybala. Dopo il mancato accordo con il Manchester United, dunque, è sempre la Premier League che cerca di attirare a sé l’argentino, Sul quantum della valutazione del calciatore la Juventus sarebbe d’accordo con il club di Pochettino. Spetta adesso a Dybala trovare un accordo economico con il Tottenham. Il nodo non è comunque ...

Juventus-Dybala - incontro decisivo nei prossimi giorni : United e Tottenham osservano : La Juventus riprenderà la preparazione fisica martedì 30 luglio, Sarri potrà contare anche sui giocatori non partiti per la tournée asiatica, inoltre a breve ritorneranno i giocatori che sono ancora in vacanza. Uno di questi è Paulo Dybala, che fino ad inizio luglio è stato impegnato nella Coppa America con la sua Argentina. Il 10 bianconero è stato decisivo nella finale del terzo posto, grazie ad un bel gol. Come è noto ha molto mercato, piace ...

Mercato Juventus : si scatena l'asta per Dybala - il Tottenham in pole position : Il Mercato della Juventus starebbe per subire una scossa per certi versi clamorosa. Paulo Dybala sarebbe vicino all’addio, il numero 10 non è più così convinto di restare a Torino, ma molto dipenderà dall’incontro che lo stesso argentino avrà con Sarri e la dirigenza del club Campione d’Italia nei primi giorni d'agosto. La Joya, che tornerà dalle vacanze con cinque giorni d'anticipo proprio per dipanare le nubi sul suo futuro, è corteggiato da ...

Calciomercato Juve - interesse del Tottenham per Dybala (RUMORS) : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano sul futuro di Paulo Dybala, reduce da una stagione decisamente negativa, soprattutto a causa del ruolo di "tuttocampista" impostogli da Massimiliano Allegri. Il futuro della "Joya", come riporta la "Gazzetta dello Sport", è ad un bivio. Dybala ha deciso di tagliarsi quattro giorni di vacanza per arrivare prima a ...

Juventus - il Tottenham sarebbe interessato a Dybala : La Juventus è impegnata nella tournée asiatica, e dopo aver affrontato Tottenham ed Inter in International Champions Cup, il 26 luglio alle 13 ora italiana giocherà un'amichevole contro una selezione di giocatori asiatici. Sarà occasione per Sarri di consolidare il suo gioco, e di cimentare un gruppo che attualmente non dispone di molti giocatori, alcuni che devono ritornare dalle vacanze, altri rimasti ad allenarsi a Vinovo. Potrebbe anticipare ...