DuckTales | Remastered verrà tolto da tutti gli store digitali a partire da domani

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Capcom ha confermato chesarà disponibile per la vendita in digitale solo fino a, 8 agosto. Questo vale per le versioni PC, PS3, Xbox 360 (inclusa la retrocompatibilità per Xbox One) e Nintendo Wii U.Attualmente l'azienda non ha spiegato i motivi di questa decisione, ma probabilmente il ritiro del gioco indicherebbe la mancanza di alcuni accordi sulle licenze, che potrebbero non essere state rinnovate.Nel frattempo il gioco si trova in sconto sui principali: è un'ottima occasione per acquistarlo, se ancora non lo avete fatto. Chiunque ne possieda una copia, sia fisica che digitale, sarà in grado comunque di giocarci tranquillamente anche dopo l'8 agosto.Leggi altro...

