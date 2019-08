Dolunay | anticipazioni | Ferit apprende che Deniz ha salvato la vita a Nazli

Dolunay - anticipazioni del 7 agosto : l'Aslan e la chef si preparano per le nozze : Nuovi colpi di scena attendono i fan di Bitter Sweet, Ingredienti d’amore, nei nuovi episodi in onda mercoledì 7 agosto a partire dalle 14.45 su Canale 5, dove Nazli e Ferit faranno credere a tutti di essersi riappacificati e fidanzati dopo i recenti dissapori causati dalla vicenda legata ad Asuman e ai documenti trafugati. I due, infatti, scenderanno a patti e decideranno di convolare a nozze, per fare in modo di ottenere l’affidamento del ...

Dolunay anticipazioni : Deniz si riavvicina ad Alya dopo le nozze di Nazli : Nuove anticipazioni riguardanti la soap rivelazione dell'estate 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' relative agli episodi che andranno in onda nel corso delle prossime settimane, saranno incentrate su cosa accadrà ai vari protagonisti dopo le nozze tra Ferit e Nazli. I due come sappiamo, stringeranno un accordo e decideranno di diventare marito e moglie per strappare Bulut dalle grinfie di Demet e Hakan. A seguito di ciò, Deniz, ancora ...

Dolunay - anticipazioni agosto : Ferit e la Piran ottengono l'affido di Bulut grazie a Deniz : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) che è riuscito in poco tempo ad ottenere numerosi ascolti in Italia. Nelle puntate in onda ad agosto su Canale 5, Ferit Aslan e Nazli Piran riusciranno a vincere la battaglia per la custodia di Bulut in tribunale dopo la testimonianza di Deniz Kaya. Bitter Sweet: Ferit sposa Nazli Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle puntate in onda ad agosto ...

Dolunay - anticipazioni 5-9 agosto : Hakan vuole fare arrestare Ferit : Nuovi e appassionanti episodi di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (Dolunay è il titolo turco originale) attendono i numerosissimi fan della serie tv turca nelle puntate italiane in onda dal 5 al 9 agosto, dove vedremo che Ferit e Nazli, dopo essere diventati marito e moglie, inoltreranno la richiesta per ottenere la custodia del piccolo Bulut, scatenando la reazione furiosa di Hakan e della moglie. Questi ultimi infatti avranno il timore di ...

Dolunay anticipazioni : Deniz in ospedale dopo l'incidente in moto : Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che vede nuovi colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate del mese di agosto, sarà al centro delle trame il personaggio di Deniz (Hakan Kurtas). Il fratello non sarà in grado di accettare il matrimonio tra Nazli (Ozge Gurel) e Ferit (Can Yaman) che rischierà di perdere la vita dopo aver perso il controllo della calma. Il ...

Dolunay - anticipazioni al 9 agosto : Demet e Hakan ricattano Deniz - Nazli con febbre alta : Nuovo spazio dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la serie tv che sta conquistando sempre più telespettatori in Italia. Negli episodi trasmessi da lunedì 5 a venerdì 9 agosto dopo la soap opera di Una Vita, Demet e Hakan Onder ricatteranno Deniz Kaya al fine di ottenere il monopolio sull'azienda, mentre Nazli Piran accuserà un brutto malore dopo essersi sposata con Ferit Aslan. Bitter Sweet: Hakan accusato di ...

Dolunay - anticipazioni dal 5 al 9 agosto : Ferit e Nazli all'altare : In Bitter Sweet, la gelosia di Demet e Hakan non vieterà a Nazli e Ferit di coronare il loro sogno d'amore. Le anticipazioni della soap turca, che sta avendo un enorme successo in Italia, mostrano che Ferit sposerà la donna che gli ha rubato il cuore. Hakan cercherà di escogitare un piano per rovinare l'architetto e nella settimana da lunedì 5 a venerdì 9 agosto su Canale 5, dalle ore 14:40 alle 16:25 molti saranno gli imprevisti. La Soap, visti ...

Dolunay anticipazioni : Fatos comunica a Tarik di aver deciso di sposare Engin : Tra i personaggi della soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, oltre alla coppia formata dai due protagonisti, Nazli e Ferit, c'è anche quella costituita da Fatos ed Engin. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 la stilista, l'amico di Aslan e Tarik daranno vita ad un vero e proprio triangolo amoroso. In particolare, l'autista finalmente uscirà allo scoperto, non riuscendo a tenere a freno la sua gelosia quando la coinquilina di ...

Anticipazioni Dolunay al 2 agosto : Deniz spedisce la chiavetta usb a Ferit : Continuano gli appuntamenti con la soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che vedrà dei cambiamenti nella vita dei protagonisti. Gli spoiler degli episodi in onda dal 29 luglio al 2 agosto spiegano come arriverà il giorno dell'inaugurazione del ristorante di Nazli e Manami. Ferit, dopo essersi fatto dei conti sbagliati riguardo all'ex dipendente, deciderà di prendere parte alla serata che vedrà una sala gremita di invitati e di ...

Dolunay anticipazioni : Nazli scende a patti con Ferit e accetta di sposarlo : Nel corso degli episodi di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore che andranno in onda nelle prossime settimane, Ferit e Nazli si ritroveranno a prendere una decisione che potrebbe cambiare le rispettive vite. Aslan, dopo aver scoperto di essere stato ingannato da Asuman nella vicenda della foto del documento scattata di nascosto, e soprattutto che la chef non gli ha mai detto la verità, farà fatica a perdonare la sua ex dipendente. Inoltre, portando ...

Dolunay - anticipazioni inizio agosto : Hakan fa uccidere Celal e Resul : Le anticipazioni di Bitter Sweet, dal titolo originale Dolunay riservano diverse curiosità interessanti. Nelle prossime puntate, Demet scoprirà che la macchina in cui viaggiavano Zeynep e Demir è stata sabotata. Da quel momento Ferit sarà convinto che il colpevole della vicenda sia Hakan e lo accuserà dell'omicidio dei due coniugi. Per tale ragione Hakan progetterà un piano per uscire dalle accuse dell'uomo. In seguito Hakan, aiutato da Bekir, ...

Dolunay - anticipazioni : Nazli rischia di morire a causa della moglie di Hakan : Nazli Piran e Ferit Alsan, i due protagonisti principali dello sceneggiato “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” per poter stare insieme purtroppo dovranno affrontare numerosi ostacoli. A mettere il bastone tra le ruote alla coppia, dopo Deniz, sarà ancora una volta Demet. La moglie di Hakan Onder, decisa a riprendersi il suo ex fidanzato, farà di tutto per sabotare l'imminente matrimonio tra l'uomo e la cuoca. La sorella del musicista impedirà ...

Dolunay - anticipazioni : i coniugi Onder disposti ad affidare Bulut a Deniz : I due antagonisti della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore nei prossimi episodi, che i telespettatori potranno vedere su Canale 5 tra qualche settimana, continueranno a lottare per raggiungere il loro obiettivo. Hakan e la moglie Demet, sapendo che Deniz nutre gelosia nei confronti di Nazli Piran e Ferit Aslan, cercheranno di convincerlo a rinunciare alla sua quota aziendale. Tramite la loro proposta la coppia dimostrerà ancora una volta di ...

Dolunay - anticipazioni : la Piran e l'Aslan assumono una spia di Demet nel loro ristorante : Guai in vista per Nazli Piran e Ferit Aslan, i personaggi che stanno facendo sognare con le loro avventure i fan della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore la cui versione originale è intitolata Dolunay. Nei prossimi appuntamenti in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset ad agosto 2019 ci sarà l’ingresso di Burak, un ragazzo al servizio di Demet che, dopo essere riuscito a farsi assumere al ristorante della cuoca e del ricco ...