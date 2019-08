Diretta Spezia Sampdoria Risultato live | l' estate blucerchiata | amichevole

Fonte : ilsussidiario

(Di mercoledì 7 agosto 2019): streaming video tv e info della partita, derby ligure di gran prestigio all'Alberto Picco.

Cefalunews : DIRETTA STREAMING - Spezia vs Sampdoria - LIVE ?? - Cefalunews : Amichevole Spezia vs Sampdoria: dove vederla in streaming ?? - Cefalunews : Amichevole Spezia vs Sampdoria: probabili formazioni e dove vederla in streaming ?? -