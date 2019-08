Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle diversità linguistiche e sessuali

Dialogo tra Montalbano ed il parrino : La nutizia la purtò Faziu, “Commissario voli viderla il parrino de Santa Maria dell’Assunta: dici sentì parlari di lia ed ura voli acconoscerla”. Muntilbano avribbi voluto acconoscere chi è chi parliva di lia, ma per amori di caritate dissi: “Va buono digli che io passi doppo pranza in canonica. Commo se chiamma il parrino?”. “Don Adulfo Garritanu”. Montilbano era cridenti, ma non praticanti. Da picciliddro aviva anche sirvuto la missi, ma aviva ...

Dialogo tra Montalbano e don Balduccio Sinagra : Per arrivari alla casa di Don Balduccio Sinagra, capo dell’omonama famigli di maffia vigatisi – l’altera eri chella de’ Cuffaro; nota del ridatturi – Montilbano doviva pigliari una longa trazzera che lo minava in una piazzi che si apriva improvvisi e che aviva a cianco un vicchia costruzioni contadina. Era sulo, senza strombazzamenti: e doviva sentiri il capoclanne per la storia di no micidi del maritu della su unica picciotta. Sciso dalla su ...

Dialogo tra Montalbano ed Enzo di Marinella : Montilbano era un tipo bastevolementi fituso sulla fatica, qualichi volta rabbiusu cu Livia, ma aviva anche i su pregia. Quando era stasione si faciva una billa natata nel mari di Marinella. E quando aviva timpo da spardare la passiata mari mari fino allo scuglio piatto era un doviri essiri. Un sulo tempus era per Muntalbani sacero: il magnari da Enzo alla Marina de Vigata. Il ristoratori aviva adittato un vecchio bagno de mari di chilli che ...

Dialogo tra Montalbano e Jacomuzzi : La nutizia fitusa la ditte il fidu Fazio, “commissario, guardate che ritorni Jacomozzi dalla ‘Merica” ed a Montilbani quella novilla parvi mavilla pirché al Capo della scientifica che era statu negli Steites a fari un corso all’Fbiai lo tiniva appuiato sulla punti dello stommaco. Poi quanno Catarelli gli ditte che Jacomozzi stiva vinendo a truvarlo in offcio pinsò subito che ‘a jurnata che si apprisintava non putisse considerarisi che nifasta. ...

Dialogo tra Montalbano e Massimo Troisi : Ma dove minchia sono finito? Montalbano pariva parlare co si midisiimo , ma non arrinisciva a capire dovu fossi. Simbrava d’essere in un’isula, ma picciredra, a schina d’asino, sinza multa vegataziona se non chilla bruciata dall’istate. Davanti a lui c’ira un omo sicco in biciletta con la varva non fatta e con la bursa da postinu che viniva verso di lui. Ura avribbe capito qualichi cosa della sua nea situaziona. M: “Salve il commissario ...

Dialogo tra Montalbano e Beba : Commissariato di Vigata Catarella (al tilifono): “Dutturi, ci saribbe che c’è la signora Augelli che voli parlari a lei di pirsona pirsonalmenti”. Montalbano: “Catarè, falla trasire”: Beatrice Augello: “Caro Salvo, te addisturbo? , torno addoppo si si ‘ccupato assaie?”. M: “Ma ch’ dici Beba, mettiti a sidera, Che ti porti accà da mia: come stave Salvuzzo?”. B: “Salvuzzo stave bine – ringraziando la Madunnuzza delli Grazie; nota mintale di Beba ...

Dialogo tra Montalbano ed il mare : Stavasi accusì seduto nella sua virandina con la guantiera su cui era pusata la moka e la su tazzina del caffè e taliava il mari. Era il quinnici di austo ma la ginta ancora doviva mittira sull’arina di Marinella i su tili e quinni Muntilbano era sulo cun l’animi sua. Pirchì poi li piacisse taliarlo chisto mari nun lo sapiva. Quanno stava a lu liceo e sunava la campanilla co’ i su compari dell’ebbrica annava subito a squatrari lu mari. Commo se ...

Dialogo tra Camilleri e De Crescenzo : ….è di luglio la più cupa speranza di riuscire a fare della morte un’abitudine. Elio Pagliarani Una figura distinta vestita in un completo coloniale bianco ed un panama dello stesso colore emerse dall’ombra. Camilleri: “Ed ura a chi è tuccata questa cammuria della murti?”. De Crescenzo: “Ma guarda un po’ tu: ieri a sera stavamo commentando la sua dipartita ed ora ci ritroviamo qua, Maestro”. C: “Ma è na muria de litterati: vabbé che luglio ...

Dialogo tra Montalbano ed il dottore Pasquano : Ora Montalbano addecisi che doviva passare dal dottori Pasquano, il midico ligali che aveva in mano l’autopsia della Prestisimone Carmela, per aviri in antiprima qualichi elenento valido a capiri modalità e ragiuni di quell’ammazatina che simbrava appartenere ad un micidio rituali dell’antica Gricia. Prima però passo dalla Primiata Pasticceria Vanacori per prendere 12 cannoli con ricotta di capri che gli saribbiro serviti per quel baratti ...

Dialogo tra Montalbano e la Memoria (se la memoria ha un futuro) : (Montilbano, al tilifono con Catarella) C: “Dutturi, dutturi, vitti la tilivisione? Il Maestro morse”. Una corona di santioni e di bistime si alzò sponte sua dall’animi di Montalbani; poi quando prese concetto di quello che rialmenti era ‘vvinuto stasi in silenzio non cantatori per un tempi che a Iddo parse infinitu. (Montalbano, parlando con si stisso) Montalbano Primo: “Ma quanno more il tuo criatore mori pure tia?”. Montalbano Secondo: “No, ...

Dialogo tra Montalbano ed Questore Bonetti Alderighi sullo isso e sulla rapprisintanza : Commissariato di Vigata, Montalbano è al lavoro nel su officio da primma matina (squilla il tilifono di Montilbano). M: “Chi è che scassa?”. Catarella (agente scilto, tilifonista del commissariato ed addetto al gabbiotto del ricivimento): “Dutturi, dutturi, chiammò poco fa infuscatissimo il quistori Bunetti ‘Derichi che volli che Vossia s’arricampi con ‘mmidiatezza da Iddo a Montilusa”: M: “Ma ti disse che voli da mia?”: C: “Nonsi dutturi, sulo ...

Dialogo tra Montalbano e il piemme Tommaseo : Catarella (al telefono con Montalbano): “Dutturi, dutturi, un’ammazzatina ci fu!”: M: “Catarè, dove successe?”. C: “In un ‘mobile a Corso Garibaldi: è una picciotta vintina. Avvisai già il vice commissariu Augello e l’ispettori Fazio. Stavi per arrivare in loco anco il pimme Tommasseo”. M: “Catarè, chiama Augello o Fazio e dicci che sto arrivando”: C: “Sarà il fatto, Vossia”. Ripresosi dalla nutizia laida e dal laido parlari di Catarella ...