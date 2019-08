De Rossi al Boca | “Qui grande apprezzamento verso di me Club e stadio che emozionano”

De Rossi : “Al Boca per una passione che ho sin da piccolo. Qui posso giocare ad alti livelli” : “Il Boca è un grande club, che vuole vincere e vuole fare le cose per bene. Mi ha mosso la passione che ho per questo club, da quando sono piccolo, e mi ha spinto la motivazione che ho di giocare al calcio, a livelli seri. Questo è un club che mi permetterà di giocare a livelli seri, nella maniera che piace a me”. Queste le parole di Daniele De Rossi pubblicate sul profilo Twitter del Boca Juniors, come anticipo di ...

Boca Juniors - De Rossi ancora assente : il centrocampista non è stato convocato : L’avventura di Daniele De Rossi con il Boca Juniors continua, il centrocampista ex Roma si candida ad essere protagonista con l’intenzione di tornare decisivo dopo una stagione deludente con i gialloRossi. Bisognerà attendere però per vederlo in campo, De Rossi infatti non è stato inserito nella lista dei convocati dal tecnico Gustavo Alfaro per la trasferta di Paranà contro il Patronato, match valido per la seconda giornata ...

Argentina - la presentazione di Daniele De Rossi al Boca Junior : Debutto con tutti gli onori per Daniele De Rossi che è stato presentato alla stampa Argentina come nuovo giocatore del Boca Junior. "Anzi il mio obiettivo è dargli quello che avrei provato a dare ai miei compagni della Roma e la squadra Roma: non vengo qui per fare le rovesciate o i goal di Maradona e Messi, io vengo qui per fare il calciatore, non aggiungo troppo al calcio argentino, però sono sicuro che quando sarò in forma potrò dare ...

Boca Juniors - la presentazione di De Rossi : “sempre più convinto della mia scelta” : “Sapevo che il Boca era una squadra seria, ma dopo i primi giorni passati qui a Buenos Aires ne sono ancora piu’ convinto e questo mi spinge a fare tutto il possibile sul terreno di gioco per ricambiare l’affetto e l’entusiasmo che mi hanno mostrato i suoi tifosi”: sono queste le prime parole di Daniele De Rossi durante la conferenza stampa di presentazione a Buenos Aires come nuovo calciatore del Boca ...

La Stampa : Solo tre italiani prima di De Rossi sono stati al Boca : Oggi a Buenos Aires ci sarà la conferenza Stampa di presentazione di De Rossi al Boca. prima di lui, in 114 anni di storia “Xeneize”, ci sono stati Solo tre italiani a vestire quella maglia. Lo ricorda La Stampa. Il primo fu Mario Busso, nel 1918. Trent’anni dopo, nel 1948, fu la volta del triestino Juan Brattina, poi, nel 1966, quella del cosentino Nicolàs Novello. Il presidente del River, Rodolfo D’Onofrio ha salutato ...

De Rossi - presto l’esordio? L’allenatore del Boca Alfaro : “Forse contro l’Almagro in Coppa” : “Stiamo controllando la sua condizione, parlando con il preparatore atletico stiamo valutando se schierarlo contro l’Almagro in Coppa d’Argentina. Si gioca tra 18 giorni. Ho chiesto se può essere in forma per quel match lì. Stiamo lavorando in questo senso. In questi giorni lo stiamo provando, lo stiamo valutando, ha un’ottima attitudine e predisposizione al lavoro“. Queste le parole del tecnico del Boca, ...