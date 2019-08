Daniele Del Moro pompa i muscoli Video | Lo sport? È tutto | non mi

Enzo Decaro si commuove parlando della Smorfia - di Pino Daniele e Madre Teresa : L'attore napoletano è stato ospite su Rai1 a Io e te, intervistato dal conduttore Pierluigi Diaco. Decaro ha ricordato l'importanza storica della Smorfia, ha reso omaggio a Pino Daniele con un'esecuzione di "Napule è" e si è commosso raccontando l'incontro con Madre Teresa: "Quegli occhi erano in contatto con una dimensione sconosciuta".Continua a leggere

Maradona - quandt elogi per Daniele De Rossi : “quando passa dobbiamo farci il segno della croce” : Il Pibe de Oro ha parlato dell’arrivo di De Rossi al Boca, sottolineando la propria euforia per questo trasferimento Diego Maradona non ha nascosto la sua euforia per l’arrivo di Daniele De Rossi al Boca Juniors, esprimendo la propria felicità per questa scelta inaspettata dell’ex centrocampista della Roma. AFP/LaPresse Intervenuto ai microfoni di ESPN, il Pibe de Oro non ha usato come al solito mezze misure, dispensando ...

Tatuaggio Moscardelli – Il bomber spiazza tutti : sul polpaccio spunta… Daniele De Rossi [FOTO] : Il nuovo Tatuaggio di Davide Moscardelli diventa subito virale: sul polpaccio del bomber spunta un omaggio a Daniele De Rossi Il binomio Tatuaggio-calciatore è ormai quasi una prassi, trovare un giocatore senza almeno un piccolo tattoo sul proprio corpo è diventato qualcosa di alquanto raro, specie fra i più giovani. Celebrare un grande evento, gli affetti più cari o tatuarsi semplicemente una bella immagine per ‘affrescare’ il ...

Manfredonia. Il cuoco Daniele Del Nobile ucciso da un fulmine a Pralongià : Mercoledì mattina a Pralongià di Livinallongo, è stato trovato il corpo senza vita di Daniele Del Nobile, lavoratore stagionale che

Colpito da fulmine mentre è in pausa al lavoro! Daniele Del Nobile muore folgorato a 36 anni : L'uomo era da solo e si stava recando al lavoro in un rifugio di montagna dove faceva il cuoco. A lanciare l'allarme sono stati proprio i suoi datori di lavoro che, non vedendolo arrivare e non riuscendo a contattarlo dopo la pausa, sono andati a cercarlo. L’ipotesi ritenuta più probabile è quella che a colpirlo sia stato un fulmine.\\Dramma nelle scorse ore sulle montagne del Bellunese, un uomo di 36 anni ha perso la vita tragicamente mentre ...

Buon compleanno Daniele Rugani - Rosalba Diana - Peter del Monte… : Buon compleanno Daniele Rugani, Rosalba Diana, Peter del Monte… …Gian Piero Reverberi, Piero Marrazzo, Mikis Theodorakis, Enzo G. Castellari, Claudio Fabi, Vincenzo Mattina, Mircea Lucescu, Valeria Fedeli, Fausto Landini, Mario Giro, Laura Molteni, Laura Venittelli, Nunzia Catalfo, Davide Sinigaglia… Oggi 29 luglio compiono gli anni: Rosalba Diana, opinionista; Varo Bravetti, ex calciatore, allenatore; Agata (Goti) Herskovits Bauer, reduce di ...

Daniele De Rossi sbarca in Argentina - l'accoglienza dei tifosi del Boca è pazzesca : Può dirsi ufficialmente iniziata l'avventura di 'Capitan futuro' Daniele De Rossi in Argentina, nelle fila del Boca Juniors. L'ex capitano della Roma è sbarcato ieri 25 Luglio all'aeroporto di Buonos Aires con un volo Alitalia atterrato alle 6.45 ora locale accolto, nonostante l'ora non fosse comodissima, da centinaia di tifosi del Boca che hanno intonato da subito assordanti cori di incitamento all'uscita dell'aeroporto. Ricomincia dalle ...

Daniele Ughetto Piampaschet arrestato : anticipò il delitto in un romanzo : È stato rintracciato dai carabinieri in un appartamento di Giaveno, in provincia di Torino, e arrestato, Daniele Ughetto Piampaschet, l’aspirante scrittore condannato in via definitiva a 25 anni per l’omicidio della nigeriana Anthonia Egbuna.L’uomo, che aveva anticipato il delitto in un romanzo, era latitante. Lo scorso 13 luglio i carabinieri si erano presentati nella sua abitazione per portarlo in carcere, dopo che la ...

GF - fine del flirt tra Martina e Daniele : la reazione (furiosa) di lui : A poche settimane dalla conclusione del Grande Fratello, sembra essere già finita la relazione tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Ad annunciarlo, in una lunga diretta su Instagram, è proprio la ragazza “dal cuore di latta”. Non è certo una novità che il rapporto tra i due sia stato più che altalenante: prima più vicini che mai, poi lontani per via di litigi e incomprensioni, i due ex gieffini si sono dimostrati una coppia che fa ...

Morto in un incidente Luigi De Monte della trattoria dal Piciul di Cimano di San Daniele Del Friuli : incidente mortale nel Friulano. Una Renault Modus che viaggiava in direzione Ragogna è andata a sbattere contro un manufatto in

Daniele Bossari e Filippa Lagerback in festa per i sedici anni della figlia Stella : sedici anni sono un traguardo importante nella vita di un adolescente, e il 24 luglio spegne sedici candeline Stella, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Sui social il conduttore tv, vincitore del Grande Fratello Vip 2, celebra la giornata postando una foto insieme alle donne della sua vita con la didascalia: “Mettersi in posa appena svegli, per far contenti i genitori… Buon Compleanno piccola mia!”. Filippa Lagerback ...

Daniele Bossari festeggia i sedici anni della figlia Stella : “Buon compleanno piccola mia” : Stella, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, una delle coppie più longeve dello spettacolo, oggi, 24 luglio 2019, compie sedici anni. Per festeggiare questa giornata, i genitori hanno postato sui rispettivi profili Instagram alcune foto ricordo, mentre il padre non ha esitato a rivolgerle un tenero messaggio di auguri.Continua a leggere

Martina Nasoni parla dell’amore e risponde a Daniele Dal Moro : Grande Fratello: Martina Nasoni lancia un messaggio a Daniele Dal Moro? Martina Nasoni in queste ore si trova in Calabria. La vincitrice del Grande Fratello 16 ha deciso di concedersi una settimana di relax al mare, ieri è stata a Napoli per poi proseguire il viaggio verso il sud Italia. In queste ore però la ragazza dal cuore di latta su Instagram ha postato un messaggio che è sembrato essere una risposta a Daniele Dal Moro. Martina Nasoni, ...

Grande Fratello - Martina Nasoni lascia Daniele Dal Moro su Instagram : la dura reazione dell'ex gieffino : Martina Nasoni ha deciso di chiudere con Daniele Dal Moro. Lui, ignaro di tutto, si sfoga sui social: "Sono rimasto di sasso".