Damascelli Il Giornale | Inter e Napoli smentiscono l’alibi italiano del mercato lungo

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Mentre all’estero iniziano a giocare, in Italia imperversa il calcio. Si parla e basta. Ci sono solo rumors, voci, che ingannano “l’ignorante del tema”, scrive Tonysu Il. E così i social si riempiono di sciocchezze. Il caso Guardiola docet. E’ rimasto dove si trovava, cioè al City. Così come Icardi è rimasto all’, Dybala alla Juve come Higuain e Dzeko alla Roma. “I procuratori ronzano attorno al miele, i club aspettano e sperano e, intanto, all’estero si gioca, si incomincia a fare sul serio, si occupa lo spazio vuoto e inutile del chiacchiericcio quotidiano, mosche e zanzare seguitano a molestare giornali, radio e televisione, presunti scoop, annunci clamorosi”. Venerdì inizieranno la Ligue 1 in Francia e la Premier League in Inghilterra. Una settimana dopo, il 16 agosto, toccherà alla Liga di Spagna e ...

