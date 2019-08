Dalla Norvegia arriva “The Quake” | il terremoto del secolo

Il viaggio da record di una volpe artica : oltre 3.500km Dalla Norvegia in Canada in 76 giorni : Una volpe artica ha percorso più di 3.500km dalla Norvegia al Canada in soli 76 giorni: lo hanno rilevato i ricercatori del Norwegian Polar Institute che avevano catalogato l’animale, noto come volpe costiera o blu, con un dispositivo di localizzazione. Il viaggio di questa volpe è raccontato dai ricercatori in un documento intitolato “La migrazione della volpe artica da Svalbard in Canada: il lungo viaggio attraverso il gelo marino ...