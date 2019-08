Corinaldo | Sfera Ebbasta in un video con il leader della gang dello spray Il trapper

Corinaldo - un indagato avvicinò Sfera Ebbasta in autogrill dopo la strage Video Il cantante : «Mi fa schifo» : Il video postato sui social dell’incontro in un autogrill presso Ancona la notte della strage di Corinaldo di Ugo Di Puorto, arrestato in quanto ritenuto membro della banda dello spray al peperoncino, e il trapper Sfera Ebbasta, che pensava di aver di fronte un suo fan. Che in un’intercettazione si vantava: «Se non era per i morti, te lo giuro a quello gli “facevo” la collana».

Sfera Ebbasta commenta il video con uno degli indagati per Corinaldo : Sfera Ebbasta interviene sul suo profilo instagram con un video che fa chiarezza in merito all’incontro casuale avvenuto con uno dei ragazzi indagati per la tragedia di Corinaldo. Il trapper commenta in maniera molto dura: “Incontro migliaia di persone ogni giorno che mi chiedono una foto, l’idea di aver incontrato anche uno di quei pezzi di merda mi fa davvero schifo, tanto quanto la disinformazione che viene fatta in questo ...

Il capo della banda e Sfera Ebbasta in un video dopo la tragedia di Corinaldo : "Qui ci facciamo i soldi" : Un video che mostra l’incontro tra Ugo Di Puorto, il leader della banda dello spray al peperoncino, e il trapper Sfera Ebbasta avvenuto la notte della tragedia di Corinaldo, è stato pubblicato sulla Gazzetta di Modena. Lo scrive La Stampa. Ugo, il figlio di un prestanome dei casalesi in carcere con accuse pesantissime, tanto che ieri davanti al gip ha scelto il silenzio, e Gionata Boschetti in arte Sfera Ebbasta sono ...

