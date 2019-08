Corinaldo | Sfera Ebbasta e il ragazzo dello spray insieme all' autogrill dopo la strage

Corinaldo - uno dei ragazzi arrestati in un video con Sfera Ebbasta la notte della strage : Il trapper Sfera Ebbasta e Ugo Di Puorto, uno dei ragazzi della banda dello spray, si sono incontrati la tragica notte di Corinaldo. Il giovane arrestato, di ritorno dalla discoteca Lanterna Azzurra dove secondo l’accusa aveva provocato la morte di sei persone, si è imbattuto nel cantante in autogrill e ha realizzato un video con lui.Continua a leggere

Il capo della banda e Sfera Ebbasta in un video dopo la tragedia di Corinaldo : "Qui ci facciamo i soldi" : Un video che mostra l’incontro tra Ugo Di Puorto, il leader della banda dello spray al peperoncino, e il trapper Sfera Ebbasta avvenuto la notte della tragedia di Corinaldo, è stato pubblicato sulla Gazzetta di Modena. Lo scrive La Stampa. Ugo, il figlio di un prestanome dei casalesi in carcere con accuse pesantissime, tanto che ieri davanti al gip ha scelto il silenzio, e Gionata Boschetti in arte Sfera Ebbasta sono ...

"Qui ci facciamo i soldi". Sfera Ebbasta e il capo della banda dello spray in un video dopo la tragedia di Corinaldo : Un video che mostra l’incontro tra Ugo Di Puorto, il leader della banda dello spray al peperoncino, e il trapper Sfera Ebbasta avvenuto la notte della tragedia di Corinaldo, è stato pubblicato sulla Gazzetta di Modena. Lo scrive La Stampa. Ugo, il figlio di un prestanome dei casalesi in carcere con accuse pesantissime, tanto che ieri davanti al gip ha scelto il silenzio, e Gionata Boschetti in arte Sfera Ebbasta sono ...

Corinaldo - diffuse le intercettazioni : un membro della banda voleva rapinare Sfera Ebbasta : Negli ultimi giorni la notizia dell'arresto di sette giovani, ritenuti responsabili della tragedia di Corinaldo, ha riacceso la discussione mediatica sui drammatici fatti verificatisi nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 presso il locale 'Lanterna Azzurra' – che quella sera avrebbe dovuto ospitare anche Sfera Ebbasta – durante cui persero la vita ben sei persone. Le vittime rimasero schiacciate nella calca causata dal panico conseguente alla ...

Arrestato il gruppo della tragedia di Corinaldo - dal concerto di Sfera Ebbasta all’accusa di omicidio : Sono stati arrestati i 6 presunti colpevoli della tragedia di Corinaldo. Il gruppo avrebbe colpito anche a Milano, all’Alcatraz, all’Hollywood e alla Social Music City, con furti avvenuti negli scorsi mesi che sembrano poter essere ricongiunti agli stessi colpevoli. A Corinaldo però, l'intenzione del furto è sfociata nell'omicidio di 6 persone, presenti nel locale per assistere al concerto di Sfera Ebbasta. Tutto è scritto nel fascicolo ...

Corinaldo - le intercettazioni : «Senza morti rapinavo anche Sfera Ebbasta» : Una banda strutturata. Ognuno, con un compito da assolvere. Chi doveva distrarre la vittima, chi spintonarla. Due dei 6 giovani arrestati per la strage di Corinaldo erano già stati arrestati...

Strage di Corinaldo - nella banda dei ladruncoli uno voleva derubare anche Sfera Ebbasta : Una vera e propria banda di ladruncoli seriali formata da cinque italiani, un marocchino ed un tunisino, tutti molto giovani e con piccoli precedenti penali per reati contro il patrimonio e per furto, oltre che con problemi legati alla droga. Inoltre tutti abitano nella provincia di Modena, in una serie di paesi di campagna poco distanti uno dall’altro; non lavorano abitualmente, tranne due, attualmente impiegati come operaio e parrucchiere. E ...

La banda dello spray della strage di Corinaldo : "Se non era per i morti a Sfera Ebbasta facevo la collana" : Avrebbero voluto ‘farsi’ anche la collana di Sfera Ebbasta, dopo averne strappate sei dentro al Lanterna Azzurra di Corinaldo: “La collana quella con la chitarra fra, Badr lì se non era stato per i morti te lo giuro... Gliela faceva lo guardava in un modo”. Le decine di intercettazioni contenute nelle 174 pagine di ordinanza nei confronti dei ventenni presunti responsabili della strage di Corinaldo raccontano di ...

Strage Corinaldo - la banda incrociò all'autogrill Sfera Ebbasta : «Se non era per i morti - gli rubavo la collana» : Una banda strutturata. Ognuno, con un compito da assolvere. Chi doveva distrarre la vittima, chi spintonarla. Due dei 6 giovani arrestati per la Strage di Corinaldo erano già stati arrestati...

Strage Corinaldo - volevano derubare il pubblico di Sfera Ebbasta. Lo avevano già fatto a Milano e a Disneyland : Sei sono accusati di omicidio. Gli inquirenti: «Si tratta di una banda dedita a furti e rapine». Due di loro arrestati e processati per furto a Disneyland, in Francia. Nelle intercettazioni telefoniche: «Siamo andati a una festa, sono morte 6 persone». Uno dei sospettati è morto in un incidente stradale

Strage Corinaldo - volevano derubare il pubblico di Sfera Ebbasta. Lo avevano già fatto a Milano : Sei sono accusati di omicidio. Gli inquirenti: «Si tratta di una banda dedita a furti e rapine». Due di loro arrestati e processati per furto a Disneyland, in Francia. Nelle intercettazioni telefoniche: «Siamo andati a una festa, sono morte 6 persone». Uno dei sospettati è morto in un incidente stradale

Corinaldo - strage in discoteca : arrestati 7 giovani della banda dello spray - 6 per omicidio al concerto di Sfera Ebbasta : Sono stati arrestati 7 giovani, dei quali 6 per omicidio, per la strage in discoteca al concerto di Sfera Ebbasta, a Corinaldo. Per gli inquirenti la banda dello spray era dedita a furti e...

Corinaldo - strage in discoteca al concerto di Sfera Ebbasta : arrestati 7 giovani - 6 per omicidio : Sono stati arrestati 7 giovani, dei quali 6 per omicidio, per la strage in discoteca al concerto di Sfera Ebbasta, a Corinaldo. Per gli inquirenti la banda dello spray era dedita a furti e...

J-Ax difende Sfera Ebbasta dopo mesi dalla tragedia di Corinaldo : “Vergognosa la reazione dei media” : A distanza di molti mesi dalla tragedia di Corinaldo, J-Ax difende Sfera Ebbasta dall'attacco dei media, che a suo dire è stato veramente esagerato. Intervenuto su Radio2, J-Ax ha spiegato il suo punto di vista sull'accaduto, dal quale sono trascorsi diversi mesi senza che ancora i familiari delle vittime abbiano trovato giustizia. Queste le parole di Alessandro Aleotti, che ha preso le difese di Sfera Ebbasta, ora impegnato nelle ...