Corinaldo | il ragazzo dello spray insieme a Sfera | il trapper replica al video

Il ragazzo dello spray con Sfera Ebbasta la notte di Corinaldo : Pina Francone In un video-selfie il rapper appare in compagnia, in un autogrill, insieme a uno dei responsabili della strage È la notte della strage di Corinaldo, tra il 7 e l'8 dicembre del 2018, e in un autogrill lungo l'autostrada un membro della "banda dello spray", che ha ucciso sei persone e ne ferite cinquantanove, si imbatte in Sfera Ebbasta. L'incontro, casuale, era già emerso nei giorni scorsi dalle carte dell'inchiesta di ...

