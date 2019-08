Consiglio Regionale | domani bandiere a lutto per operai morti su A14

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma – Su invito del presidente deldel Lazio, Mauro Buschini,, nel giorno delle esequie, ledella sede in via della Pisana saranno a mezz’asta in segno di cordoglio per la morte di Salvatore Vani e Antonio Pizzutelli, i duedella provincia di Frosinone travolti da un camion mentre stavano lavorando sull’autostrada A14 nei pressi di Bologna. I due, dipendenti di una ditta di Anagni e originari rispettivamente di Fontechiari e di Piglio, sono stati investiti mentre stavano installando la nuova segnaletica stradale nei pressi di Borgo Panigale. “Sono e siamo vicini alle famiglie e ai colleghi- ha commentato Buschini- unendoci alche colpisce due comunita’”. L'articolopersu A14 proviene da RomaDailyNews.

Dalla Rete Google News

Primonumero

Your browser does not currently recognize any of the video formats available. Click here to visit our frequently asked questions about HTML5 video.