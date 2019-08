Come evitare lo shadowban di Instagram

Alexa - Come disabilitare la registrazione ed evitare di essere ascoltati : Apple e Google hanno sospeso le registrazioni usate per migliorare il servizio. Ma l'assistente vocale di Google ancora cattura le nostre conversazioni, a meno che non disattiviamo la funzione. Ecco come

Come evitare che qualcuno di Apple ascolti i tuoi dialoghi con Siri : (Foto: 9to5Mac) Come fare per evitare che Apple potenzialmente possa ascoltare i dialoghi che si hanno con Siri, l’assistente vocale a bordo di iPhone e iPad? La richiesta è tutt’altro che senza senso visto che è motivata da un recente fatto che ha sollevato questa necessità richiesta da molti utenti. Un recente report del Guardian aveva infatti rivelato che alcuni dipendenti a contratto avrebbero avuto il compito di controllare la ...

Come abbassare il colesterolo alto : tutti gli alimenti consigliati - quali cibi e metodi di cottura bisogna evitare : Le analisi del sangue hanno rilevato un livello di colesterolo troppo alto, cosa si può fare per limitare i danni? quali sono alimenti consigliati e cibi da evitare? quali metodi di cottura preferire? A rispondere sono gli esperti dell’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario, che promuove la salute, la prevenzione e la diagnosi precoce. Tanto per cominciare ...

Come evitare un nuovo caso “pastori sardi” : È notizia di questi giorni che le organizzazioni dei pastori sardi stanno tornando a considerare le manifestazioni in piazza per contestare il mancato rispetto delle promesse che il governo aveva fatto alcuni mesi fa. In loro aiuto potrebbe arrivare un nuovo disegno di legge, in discussione in Parlamento. A fine giugno, infatti, la Camera dei deputati – senza grandi clamori - ha approvato quasi all’unanimità in prima ...

Come verificare i call center TIM ufficiali per evitare truffe - lo strumento definitivo : C'è un modo per verificare i call center TIM ufficiali, distinguendoli da quelli che si spacciano per tali, senza alcuna ombra di dubbio? Siamo imperversati di telefonate di operatori che continuamente propongono nuove offerte (all'apparenza) più convenienti. Qualche volta tuttavia, anzi fin troppo spesso, può capitare di essere vittime di raggiri di sedicenti operatori che si presentano per quello che non sono. Per fortuna, almeno lo storico ...

Capelli mossi in estate : Come evitare l’«effetto nuvoletta» : come gestire i Capelli mossi: step 1I prodotti anti-crespo per gestire i Capelli mossi in estateI prodotti anti-crespo per gestire i Capelli mossi in estateI prodotti anti-crespo per gestire i Capelli mossi in estateI prodotti anti-crespo per gestire i Capelli mossi in estatecome gestire i Capelli mossi: step 2I prodotti anti-crespo per gestire i Capelli mossi in estateI prodotti anti-crespo per gestire i Capelli mossi in estateI prodotti ...

Come cucinare una bistecca perfetta : i 10 errori da evitare : Come cucinare una bistecca a regola d'arte? L'impresa non è impossibile, ma richiede grande attenzione in ogni passaggio. Si tratta anzitutto di scegliere il taglio giusto di carne, con la corretta percentuale di grasso e nello spessore ottimale per raggiungere l'obiettivo: creare una crosticina esterna all'interno della quale la carne - rigorosamente al sangue - resti morbida, succulenta, non «filosa». ...

Come sgonfiare la pancia : cause e trucchi per ridurre il gonfiore addominale - i cibi da evitare o preferire : sgonfiare la pancia è un obiettivo che tanti vogliono raggiungere: il gonfiore addominale è infatti un problema comune (in questa categoria non rientrano sovrappeso e obesità), e può riguardare tutti, anche le persone magre. Le cause che determinano questo gonfiore possono essere diverse: dalla stitichezza alle intolleranze alimentari. L’accumulo di aria nell’intestino, e un transito intestinale non proprio regolare, possono nuocere all’armonia ...

Overtourism - Come evitare l’invasione dei turisti : 1. Porto Rico2. Hampi, India3. Santa Barbara, Usa4. Panama5. Monaco, Germania6. Eilat, Israele7. Setouchi Island, Giappone8. Aalborg, Danimarca9. Azzore, Portogallo10. Le Grotte di ghiaccio dell'Ontario, Canada11. Zara, Croazia12. Williamsburg (Usa)13. Las Vegas14. Salvador (Brasile)15. Danang (Vietnam)16. Costalegre (Messico)17. Paparoa Track (Nuova Zelanda)18. Puglia 19. Tatra Mountains (Slovacchia)20. Calgary (Canada)21. Olkhon Island, Lago ...

5 per mille 2019 : elenco beneficiari - Come si dona o Come evitare : 5 per mille 2019: elenco beneficiari, come si dona o come evitare La legge consente, oltre al noto versamento dell’8 per mille dell’IRPEF, anche la possibilità di versare il 5 per mille. Vediamo chi sono i beneficiari, le modalità della donazione e come non eseguirla. Se ti interessa saperne di più su donazione ed erogazione liberale e su come scaricare le detrazioni, clicca qui. 5 per mille: di che si tratta? come ...

Caldo killer : Come evitare danni per la salute : Cosa bereCosa mangiareCosa indossareIn casaFuori casaC’è poco da fare, il tempo ci fa parlare, lamentare, disperare. A gennaio fa troppo freddo, a luglio troppo Caldo, quel mese lì non piove mai, quell’altro piove sempre. Sembra davvero che non ci vada mai bene nulla. Ma aldilà delle più o meno legittime lamentele, alcune condizioni climatiche rappresentano un rischio per la nostra salute. E spesso ridacchiamo sui soliti consigli che ci ...

Come evitare di spendere soldi per niente : Come evitare di spendere soldi per niente Quando si tratta di rifarsi un guardaroba, magari perché hai deciso di smettere di vestirti da quindicenne, c’è un grosso rischio: spendere soldi per nulla o deprimersi perché credi di non averne abbastanza. Ecco, dimenticatelo. I soldi che hai bastano ecCome, per cominciare e soprattutto per risparmiare. Ti ho detto fin dall’inizio che finché questa rubrica non è finita, non devi azzardarti a buttare ...

Zanzare - chi preferiscono pungere e perché - ma soprattutto Come evitare di essere morsi : Le Zanzare hanno già iniziato a farci grattare gambe, braccia, schiena, ovunque riescano a raggiungerci. Ma perché alcune persone vengono morse più di altre? Vediamo insieme chi sono le 'vittime' preferite delle Zanzare e perché e capiamo come evitare questi insetti con metodi alternativi e naturali.Continua a leggere

Insalate pronte con batteri : Come evitare contaminazioni : Indiscusse protagoniste del banco frigo del supermercato, le Insalate già pronte e confezionate dovrebbero essere sempre lavate. A sottolineare questa norma di igiene è il BfR, ossia l’Istituto Tedesco per la Sicurezza Alimentare. come ricordato in un paper pubblicato online nel mese di aprile, i processi di confezionamento industriale, seppur molto avanzati, non sono una garanzia dell’assenza totale di batteri, anche di quelli ...