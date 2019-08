Cole Sprouse era stato chiamato per interpretare un altro ruolo in “Riverdale”

Lili Reinhart e Barbara Palvin : gli auguri per il compleanno dei fidanzati Cole e Dylan Sprouse : <3 The post Lili Reinhart e Barbara Palvin: gli auguri per il compleanno dei fidanzati Cole e Dylan Sprouse appeared first on News Mtv Italia.

Cole Sprouse - la poesia di Lili Reinhart/ "Nessuno sa che grande fortuna è amarti" : Cole Sprouse e la poesia romantica di Lili Reinhart per il suo compleanno. "Nessuno sa che grande fortuna è amarti", ha scritto l'attrice su Instagram.

Cole Sprouse e Lili Reinhart : ecco come ha reagito il cast di "Riverdale" alla risposta sui rumors del breakup : Lo ha svelato Madelaine Petsch

Cole Sprouse ha dato il suo primo bacio nel posto più strano di sempre : Ecco cos'ha raccontato l'attore

Lili Reinhart ha parlato dei rumors sulla presunta fine della relazione con Cole Sprouse : C'è ancora speranza per i fan dei Bughead

Lili Reinhart e Cole Sprouse si sono lasciati. O forse no : Di doman c’è certezza, diceva Lorenzo il Magnifico. Ma neppure della relazione tra Lili Reinhart e Cole Sprouse, che pochi giorni fa sembrava al capolinea e oggi invece pare rientrata sui giusti binari. O meglio, il commento piccato su Instagram firmato dai protagonisti lascia intendere che la love story stia proseguendo, anche se – appunto – certezze non ce ne sono. «Una fonte attendibile dice che voi non sapete proprio nulla», ha ...

La verità sulla storia tra Lili Reinhart e Cole Sprouse di Riverdale - quando le notizie fanno tanto rumore per nulla : Come stanno le cose tra Lili Reinhart e Cole Sprouse? I due attori di Riverdale si sono lasciati oppure no? Il caso di una delle coppie più amate della televisioni è scoppiato qualche giorno fa, quando i maggiori media americani hanno riportato la notizia che tra loro fosse tutto finito. Tutto è scaturito da un'intervista in cui Lili e Cole hanno dichiarato che vorrebbero essere intervistati separatamente, spiegando che non volevano essere ...

Lili Reinhart e Cole Sprouse parlano per la prima volta della fine del loro amore - confondendoci ancora di più : "Nessuno di voi sa un ca**o"

Come vanno le cose tra Cole Sprouse e Lili Reinhart sul set di Riverdale - dopo essersi lasciati : Una riconciliazione inevitabile?

Lili Reinhart e Cole Sprouse : perché hanno deciso di mettere fine alla loro relazione : "Le loro personalità sono molto diverse"

Cole Sprouse e Lili Reinhart di Riverdale si sono lasciati - amore finito : Dopo due anni di relazione, Cole Sprouse e Lili Reinhart si sono lasciati. I due attori sono star della serie tv Riverdale (di cui è in lavorazione la quarta stagione con tanto di episodio tributo a Luke Perry) ed è stato proprio il set condiviso la situazione che li ha fatti incontrare e innamorare, nel 2017. Ora quei tempi sembrano molto lontani ma, stando a quanto riportano le fonti americane, non sarebbe stata detta l’ultima parola ...

Cole Sprouse e Lili Reinhart di Riverdale si sono lasciati : Dopo due anni d'amore e tenere dichiarazioni social, Cole Sprouse e Lili Reinhart si sono lasciati. Divi di Riverdale, i due piccioncini sono scoppiati, come riportato da UsWeekly. A far conoscere e innamorare i due giovani attori proprio la serie The CW, in cui Cole e Lili interpretano i personaggi di Jughead e Betty.Le voci di una rottura hanno iniziato a circolare sabato scorso, quando al Comic-Con di San Diego Sprouse e la Reinhart si ...