Ciclismo | prime testimonianze sulla morte di Lambrecht Wisniewski | “Aveva la milza

Fonte : oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Bjorgci ha lasciato un paio di giorni fa in seguito a un tragico incidente, il ciclista 22enne ha purtroppo perso la vita durante la terza tappa del Giro di Polonia. Un episodio drammatico la cui dinamica inizia a essere ricostruita proprio in queste ore, tra l’altro gli inquirenti polacchi hanno aperto un’indagine per chiarire qualsiasi dubbi sul triste episodio. Tra i testimoni c’è anche Marek Rutkiewicz, 38enne polacco in forza alla Wibatech Merx 7R che si trovava proprio alle spalle dell’alfiere della Lotto Soudal quando quest’ultimo ha perso il controllo della bicicletta finendo in un fossato e sbattendo violentemente contro una costruzione in cemento che permette lo scolo delle acque: “Ho visto quando ha perso il controllo della bici. È immediatamente caduto nel fossato, dove sfortunatamente c’era questa passerella in cemento. Non aveva ...

