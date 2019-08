Ciclismo | Peter Sagan rinuncia alla Vuelta di Spagna | l’obiettivo dello slovacco sono i

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il corridore della Bora non prenderà parteper prepararsi in vista dei Mondiali in programma nello Yorkshire Non ci saràprossima edizione delladi, il corridore della Bora ha deciso di saltare anche la corsa a tappe spagnola dopo gli Europei di Alkmaar, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per i Mondiali in programma in Inghilterra. AFP PHOTO / Marco BERTORELLO Il prossimo appuntamentosprintersarà il 25 agosto all’EuroEyes Cyclassics Hamburg, dopodiché volerà in Canada per prendere parte al Grand Prix de Québec e al Grand Prix de Montréal, prima di correre il Gooikse Pijl in Belgio. Sarà questo l’ultimo appuntamento diprima dei Mondiali, come sottolineato dal suo allenatore ai microfoni di Pravda.sk: “dopo il Tour de France,ha preso parte a un importante evento ciclistico promozionale a ...

Eurosport_IT : Impenna, scherza e brinda! ?????? Peter #Sagan è un mito del ciclismo e al #TDF2019... beh ecco: tutto quello che ave… - ciclopericoloso : RT @Cardlen: 'Generazione Peter Sagan' scritto da @ciclopericoloso Un libro per chi ama il ciclismo. Un libro per chi ama @petosagan. Un li… - Cardlen : 'Generazione Peter Sagan' scritto da @ciclopericoloso Un libro per chi ama il ciclismo. Un libro per chi ama… -