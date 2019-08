Ciclismo | Lotto Soudal | “Lambrecht è morto per la lacerazione del fegato e un’emorragia

Fonte : oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Laha fatto luce sulle cause della morte di Bjorg Lambrecht, occorsa due giorni fa durante la terza tappa del Giro di Polonia. Il 22enne belga è caduto attorno al 40esimo chilometro, è finito in un fossato ed è andato a sbattere contro un sostegno in cemento: purtroppo la corsa verso l’ospedale si è rivelata inutile e il ciclista è deceduto. La sua squadra, tramite un comunicato stampa redatto dal dottore Maarten Meirhaeghe, ha spiegato quali sono state le cause della morte della giovane promessa del ciclistmo: “Lambrecht è deceduto a causa di un’estesadelche ha causato una copiosa emorragia interna. Come conseguenza, Bjorg ha avuto un arresto cardiaco. Con un’emorragia interna simile serviva un miracolo, che non c’è stato. Il luogo e la tempistica dell’incidente non hanno inficiato nelle conseguenze del fatto. Anche se un trauma ...

