Ciclismo – Europei di Alkmaar | le parole di Andrea Piccolo dopo l’oro | “ancora non riesco

Ciclismo - Europei 2019 : Filippo Ganna tra i favoriti della cronometro maschile. L’azzurro insegue la consacrazione anche su strada : Cominceranno ad entrare nel vivo nella seconda giornata gli Europei 2019 di Ciclismo su strada in scena ad Alkmaar, nei Paesi Bassi, in questa settimana. Il programma della rassegna continentale vedrà infatti svolgersi la cronometro individuale maschile, la prima prova dedicata ai professionisti del calendario. Il tracciato misurerà 22.4 km, con caratteristiche naturalmente adatte agli specialisti, mentre le tante assenze apriranno interessanti ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro a squadre mista in tempo reale. Affini - Boaro e Martinelli in gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49 La Russia passa al primo intermedio con 13’55”. 14.46 Gli azzurri sono partiti forte, Boaro sbaglia l’impostazione della prima curva e sfiora le transenne. 14.45 Anche l’Italia in gara con Edoardo Affini, Manuele Boaro, Davide Martinelli. 14.42 Al via la squadra francese. Gli azzurri al foglio firma. 14.39 Thomas De Gent guida il Belgio sceso in gara insieme a ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro a squadre mista in tempo reale. Partite le prime squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Partiti i tre ciclisti uomini della Slovacchia. Inizia ufficialmente la cronometro a squadre mista. 14.29 Le condizioni meteo sono migliorate e non dovrebbero condizionare la gara com’è accaduto nella cronometro juniores donne. 14.27 La crono staffetta mista prenderà il posto della cronosquadre team ai Mondiali. 14.23 Difficile stabilire le gerarchie visto che si tratta ...

Ciclismo - Europei 2019 : i favoriti. Viviani - Groenewegen e Ackermann sopra tutti - ma attenzione a Démare e Bennett : Tutto pronto per una sfida a velocità spaziali. Una sola assenza di lusso, quella di Peter Sagan, che per l’ennesima volta ha conquistato al Tour de France la Maglia Verde della classifica a punti e che in questa manifestazione si è già imposto due volte in passato. Ovviamente non ci sarà neanche Caleb Ewan, dominatore delle volate alla Grande Boucle, a causa della sua nazionalità. Per il resto tutto il meglio dello sprint mondiale al via ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro a squadre mista in tempo reale. Un nuovo format che può regalare sorprese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Si tratta dell’esordio agli Europei di questa tipologia di format di gara. 13.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro staffetta mista degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della crono staffetta mista degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) vivremo una spettacolare sfida contro il tempo tra le ...

Ciclismo - Europei 2019 : Andrea Piccolo fantastica medaglia d’oro nella cronometro juniores! : Un talento pronto a sbocciare. È già da mesi che si sente parlare di Andrea Piccolo, giovanissimo classe 2001, pronto ad entrare nel grande Ciclismo italiano: il balzo ci sarà sicuramente, nel frattempo l’azzurro si è andato a prendere una fantastica medaglia d’oro. Dopo il trionfo agli EYOF del 2017, dopo la fantastica medaglia di bronzo di Innsbruck 2018 ai Mondiali, il 18enne nativo di Magenta ha agguantato il successo ai ...

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Andrea Piccolo regala il primo oro all’Italia : Sono scattati oggi, mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all’Italia, ora seconda nel medagliere. IL medagliere DEGLI Europei DI ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : la cronometro maschile juniores in tempo reale. TRIONFO DI PICCOLO!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.41 OROOOOO!!!!!!! ANDREA PICCOLO CAMPIONE EUROPEOOO!!!!! TRIONFO azzurro in questa cronometro maschile juniores, con il campione italiano Andrea Piccolo che conquista la medaglia d’oro in 26’52”, davanti agli olandesi Lars Boven e Enzo Leijnse. 12.40 Fuori dalla top 10 il il francese Hugo Toumire, che è solamente 13mo a 28’09”. 12.39 Sesto tempo per Antonio Tiberi in ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : la cronometro maschile juniores in tempo reale. Miglior tempo per Piccolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.15 Un tempo che può valere una medaglia, ma mancano ancora diversi atleti importanti. Nel frattempo è partito anche il secondo azzurro in gara, Antonio Tiberi. 12.12 Miglior tempo PER Piccolo!!!!!!!!! Prova straordinaria dell’azzurro, che con una seconda parte davvero a tutta riesce a superare Boven e balza al comando con il tempo di 26’52”. 12.10 L’olandese Lars ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : la cronometro maschile juniores in tempo reale. Piccolo secondo all’intermedio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 Piccolo ha raggiunto e saltato il danese Andreasson. L’azzurro sta davvero andando forte. 11.59 secondo tempo per Piccolo!!! Ottima prova dell’azzurro che all’intermedio è dietro solo 3″ all’olandese. 11.56 Boven nettamente al comando all’intermedio in 13’46”. 11.50 Primo al traguardo il norvegese Johansson in 27’56”. 11.48 ...

Ciclismo - Europei 2019 cronometro donne juniores : Shirin Van Anrooij vince l’oro davanti alla russa Gareeva. Le azzurre fuori dal podio : Iniziano con una gara spettacolare e ricca di emozioni gli Europei 2019 di Ciclismo in corso di svolgimento ad Alkmaar. Le donne juniores hanno trovato sulla loro strada un tempo incerto, che ha condizionato le prestazioni delle atlete. A spuntarla è stata, un po’ a sorpresa, l’olandese Shirin Van Anrooij, che ha completato i 22,4 km di percorso in 30’18”, con soli 2” di vantaggio su una delle favorite della vigilia ...

Europei Ciclismo 2019 – Pioggia e sfortuna fermano le azzurre della cronometro juniores : Alessio e Collinelli giù dal podio : Camilla Alessio chiude quarta, Sofia Collinelli sesta nella prova a cronometro juniores femminile degli Europei di Ciclismo 2019: Shirin Van Androoij vince l’oro Si conclude con l’amaro in bocca per l’Italia la prima prova degli Europei di Ciclismo 2019 di Alkmar. La cronometro femminile juniores non sorride alle due azzurre impegnate in gara, entrambe terminate ai piedi del podio. Camilla Alessio corre sotto la Pioggia che ne rallenta la ...