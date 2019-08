Ciclismo | Europei 2019 | il medagliere aggiornato Il primo oro è dell’Olanda

Ciclismo - Europei 2019 cronometro donne juniores : Shirin Van Anrooij vince l’oro davanti alla russa Gareeva. Le azzurre fuori dal podio : Iniziano con una gara spettacolare e ricca di emozioni gli Europei 2019 di Ciclismo in corso di svolgimento ad Alkmaar. Le donne juniores hanno trovato sulla loro strada un tempo incerto, che ha condizionato le prestazioni delle atlete. A spuntarla è stata, un po’ a sorpresa, l’olandese Shirin Van Anrooij, che ha completato i 22,4 km di percorso in 30’18”, con soli 2” di vantaggio su una delle favorite della vigilia ...

Europei Ciclismo 2019 – Pioggia e sfortuna fermano le azzurre della cronometro juniores : Alessio e Collinelli giù dal podio : Camilla Alessio chiude quarta, Sofia Collinelli sesta nella prova a cronometro juniores femminile degli Europei di Ciclismo 2019: Shirin Van Androoij vince l’oro Si conclude con l’amaro in bocca per l’Italia la prima prova degli Europei di Ciclismo 2019 di Alkmar. La cronometro femminile juniores non sorride alle due azzurre impegnate in gara, entrambe terminate ai piedi del podio. Camilla Alessio corre sotto la Pioggia che ne rallenta la ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : la cronometro maschile juniores in tempo reale. L’Italia punta su Piccolo e Tiberi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno degli Europei di Ciclismo – La presentazione della cronometro maschile juniores Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro maschile juniores degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) vivremo una spettacolare sfida contro il tempo tra i giovani talenti del vecchio continente. La corsa si svolgerà su un percorso di 22,4 km, ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro juniores femminile - Gareeva verso l’oro - le azzurre ci provano per il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.47 Arrivata al traguardo la tedesca Lucy Mayrhofer, suo in questo momento il secondo tempo con 31’31” a 1’11” dalla leader Gareeva. 09.43 Alessio all’intermedio paga dazio rispetto alla russa, 40″ il suo ritardo. 09.40 E’ partita anche la seconda azzurra, la figlia d’arte Sofia Collinelli. 09.38 STRATOSFERICA Gareeva! La russa conclude le sue ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro juniores femminile in tempo reale. Camilla Alessio per l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della cronometro juniores femminile – Buon giorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro femminile juniores degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) è tutto pronto per la gara d’apertura della rassegna continentale che assegnerà il titolo alla miglior interprete delle corsa contro il tempo tra le più giovani del panorama rosa nel ...

Europei Ciclismo 2019 – Il programma di mercoledì 7 agosto : cronometro juniores e l’esordio della staffetta mista : Prendono il via gli Europei di Ciclismo 2019. Il programma di mercoledì 7 agosto, day one della rassegna europea, vedrà in scena le due cronometro juniores e la staffetta mista Estate di grande Ciclismo in Olanda con gli Europei 2019 che terranno compagnia agli appassionati dal mercoledì 7 a domenica 11 agosto. Quest’oggi, nella giornata d’apertura della rassegna europea, scenderanno in pista gli juniores con le due cronometro. Nella gara ...

Ciclismo - Europei 2019 oggi (7 agosto) : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : oggi (mercoledì 7 agosto) si svolgerà la prima giornata di gare degli Europei 2019 di Ciclismo su strada ad Alkmaar (Olanda). Questa rassegna continentale si aprirà con le cronometro Juniores, che si svolgeranno entrambe su un percorso di 22,4 km. Alle 9.00 partirà la prova femminile con Camilla Alessio, argento iridato lo scorso anno, e Sofia Collinelli, mentre alle 11.15 inizierà quella maschile con Andrea Piccolo e Antonio Tiberi, ...

Ciclismo - Europei 2019 : la startlist della crono staffetta mista. Grande novità - c’è l’Italia : È la grandissima novità di questi Campionati Europei di Ciclismo su strada: la cronostaffetta Mista che inaugurerà domani il programma ad Alkmaar per la massima manifestazione continentale. Le squadre saranno composte in due blocchi, uomini e donne, che correranno separatamente un circuito di 22,4 chilometri, per un totale dunque di 44,8 chilometri di gara. Andiamo a scoprire la startlist in aggiornamento. startlist cronostaffetta Mista Europei ...

Ciclismo - Europei 2019 : tante incognite per il debutto del Team Relay - Italia possibile protagonista : Si aprirà domani il programma degli Europei 2019 di Ciclismo su strada in scena ad Alkmaar, nei Paesi Bassi. La spedizione Italiana si presenta alla rassegna continentale con il difficile obiettivo di migliorare il bilancio della passata edizione, quando le quattro medaglie d’oro raccolte proiettarono gli azzurri in testa al medagliere complessivo. La prima giornata sarà dedicata alle cronometro della categoria juniores e vedrà anche il ...

Ciclismo - Europei 2019 : la startlist della crono staffetta mista. Grande novità - c’è l’Italia : È la grandissima novità di questi Campionati Europei di Ciclismo su strada: la cronostaffetta Mista che inaugurerà domani il programma ad Alkmaar per la massima manifestazione continentale. Le squadre saranno composte in due blocchi, uomini e donne, che correranno separatamente un circuito di 22,4 chilometri, per un totale dunque di 44,8 chilometri di gara. Andiamo a scoprire la startlist in aggiornamento. startlist cronostaffetta Mista Europei ...

Ciclismo - Europei 2019 a cronometro Juniores : Tiberi e Piccolo tra i favoriti - se la giocheranno con Brenner e Boven : L’appuntamento è fissato per mercoledì 7 agosto quando, alle 11.15, si presenterà sulla pedana di partenza il primo atleta della cronometro individuale Juniores degli Europei di Ciclismo 2019. La prova contro il tempo degli atleti più giovani in gara nella rassegna continentale di Alkmaar (Olanda) si svolgerà su un percorso di 22.4 Km senza asperità altimetriche, ma caratterizzato da lunghi rettilinei. Immersi tra i tulipani saranno ...

Ciclismo - Europei 2019 cronometro donne juniores : Camilla Alessio punta all’oro. Occhio alla russa Gareeva : Cresce l’attesa per l’esordio degli Europei di Ciclismo 2019 che si svolgeranno ad Alkmaar (Olanda). La prima prova sarà, come da tradizione, la cronometro juniores donne. La gara si disputerà domani (7 Agosto) a partire dalle ore 9.00, su un percorso di 22,4 km, caratterizzato da lunghi rettilinei e solo quattro curve, un tracciato per vere specialiste. C’è grande attesa in casa Italia per la prova di Camilla Alessio che ...

Ciclismo - Europei 2019 : un grande Festival dei velocisti. Presenti i migliori sprinter del mondo : Viviani - Groenewegen e Ackermann le stelle : Sarà una sfida a velocità altissime. C’è grandissima attesa per domenica: ad Alkmaar (Olanda) andrà in scena la prova in linea degli élite uomini per quanto riguarda gli Europei di Ciclismo su strada. Forse mai come quest’anno, da quando si riassegna il titolo del Vecchio Continente, c’è una gara che si preannuncia così equilibrata: tantissimi i possibili protagonisti, senza un favorito d’obbligo. A favorire tutto ciò è ...

Ciclismo - Davide Cassani sugli Europei 2019 : “Abbiamo una squadra composta da uomini forti - pronti a tutto” : Da domani si comincerà a fare sul serio. Gli Europei 2019 di Ciclismo su strada, che si terranno questa settimana (7-11 agosto) ad Alkmaar (Olanda), saranno uno degli appuntamenti in cui la Nazionale azzurra del Commissario Tecnico Davide Cassani vuol far bene. Una rassegna quella orange che metterà in palio 13 titoli considerando le cronometro e le prova in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. Suscita la curiosità di tutti ...