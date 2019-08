Champions League 2019-2020 | le quattro fasce per il sorteggio e la collocazione delle

Fonte : oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Bisognerà attendere fino al 29 agosto per conoscere il destinosquadre italiane in occasione deldella fase a gironi della Uefa, massima competizione europea calcistica per club. Nel Principato di Monaco andrà in scena il primo atto ufficiale della nuova stagione europea per iclub italiani impegnati nel tabellone principale: Juventus, Napoli, Atalanta e Inter. Le primeclassificate della Serie A 2018-si sono garantite la presenza nella prima fase della competizione, in cui le 32 squadre iscritte verranno divise in otto raggruppamenti dacompagini ciascuno. Per ildi Montecarlo i club verranno suddivisi indi merito in base ai risultati della passata stagione e al posizionamento nel Ranking Uefa, con lerappresentanti del Bel Paese già certe della propria urna di appartenenza in ...

SkySport : ?? #ChampionsLeague ?? I risultati del terzo turno preliminare ? All'andata solo pari per l'#Ajax #SkyUCL #SkySport… - juventusfc : For special nights. Il nuovo @adidasfootball Anthem Jacket, che la squadra indosserà prima dei match di Champions… - goal : Before he was a manager, Antonio Conte became a Juventus legend as a player! ?? ?????????? Serie A ???????? Supercoppa Ital… -