Cambiamenti climatici | 3 | 4 milioni di case americane a rischio inondazioni per

Incendi artici - perché sono pericolosi per il pianeta e il disastroso circolo vizioso che aggrava i Cambiamenti climatici : Gli Incendi nell’Artico ardono ormai da due mesi, diffondendo il loro fumo, visibile addirittura dallo spazio, nelle città siberiane. La situazione è talmente grave che il Presidente Vladimir Putin ha inviato 2.700 vigili del fuoco militari, 10 aerei e 10 elicotteri per combattere le fiamme. Gli Incendi, senza precedenti per dimensioni e intensità, non solo minacciano l’ecosistema, ma potrebbero anche creare un circolo vizioso che potrà solo che ...

Ondate di Caldo in Europa : sempre più intense a causa dei Cambiamenti climatici : Una ricerca della World Weather Attribution – organizzazione internazionale dedicata allo studio del clima che vanta tra i propri partner le università di Oxford e Princeton, la Società Reale di meteorologia dei Paesi Bassi e il Centro nazionale per gli studi atmosferici degli Stati Uniti – ha preso in considerazione gli eventi meteo verificatisi in Europa, concludendo che le Ondate di Caldo che hanno colpito l’area occidentale ...

Friuli : ripristinando il bosco - i ragazzi studiano Cambiamenti climatici : Come ripristinare i boschi e i sentieri del Parco delle Prealpi Giulie, danneggiati dal ciclone Vaia, che si è abbattuto sulle zone montane del Nordest a fine dello scorso ottobre? Ci ha pensato la friulana Cramars, cooperativa per l’innovazione e la formazione professionale con sede a Tolmezzo in provincia di Udine, rendendo possibile un inedito un campo estivo che coniuga didattica in aula, esplorazione del territorio, lavori di ...

Il tornado di Fiumicino - un fenomeno estremo figlio dei Cambiamenti climatici : Roma è sempre più ad alto rischio eventi meteo estremi [DATI - FOTO e VIDEO] : Nella violenta ondata di maltempo che a fine luglio ha colpito il Centro-Nord, spicca senza dubbio il violento tornado che si è abbattuto su Fiocene, frazione di Fiumicino, nel Lazio. Il tornado ha prodotto grandi danni e soprattutto una giovane vittima, Noemi Magni, 27 anni che, uscita in auto, si è ritrovata catapultata con tutta la vettura dai forti venti. La giovane viaggiava a bordo di una Smart, dal peso di 935kg. Sotto la spinta dei ...

Cambiamenti climatici : al via a Ginevra la 50ª sessione dell’IPCC : Si apre oggi a Ginevra la 50ª sessione dell’Intergovernmental Panel on Climate Change. Il meeting dovrebbe sfociare l’8 agosto con la pubblicazione del rapporto sulla relazione tra Cambiamenti climatici e uso del suolo, che dovrebbe focalizzarsi sulla necessità di fermare la deforestazione e rendere sostenibile il sistema globale di produzione del cibo se vogliamo contenere l’innalzamento della temperatura globale sotto ...

“I Cambiamenti climatici hanno cancellato i miei ghiacciai” : lo Stelvio nel ricordo del maestro di sci Zampatti : Uno agosto, rifugio Grande Pirovano, 3mila metri e spicci sul livello del mare. Dopo le 12 è uno sciamare di tute colorate, dentro e fuori dalla porta d’ingresso. Gli sci sono parcheggiati nello spiazzo davanti all’albergo e i bambini, accompagnati dai genitori, escono dal bar al piano terra con panini e lattine di Coca-Cola tra le mani. A pochi metri si snoda la fila di chi attende con impazienza il proprio turno all’impianto ...

Coldiretti : “Il clima pazzo pesa sull’agricoltura - campagne devastate. Sono gli effetti dei Cambiamenti climatici” : A pesare sul calo congiunturale del valore aggiunto in agricoltura è il clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sulla stima preliminare del Pil nel secondo trimestre del 2019. Nubifragi, trombe d’aria, bombe d’acqua e grandinate si Sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio con coltivazioni distrutte, alberi ...

Strage di renne in Norvegia - 200 morte di fame per colpa dei Cambiamenti climatici killer : 200 renne sono morte di fame nelle Isola Svalbard, in Norvegia, è la colpa è, secondo gli esperti, dei cambiamenti climatici che hanno reso inaccessibile il cibo a questi animali. Vediamo insieme come sia possibile, cosa c'entri il riscaldamento globale, quali saranno le conseguenze sull'ecosistema e perché sia colpa nostra.Continua a leggere

Stiamo vivendo Cambiamenti climatici mai visti negli ultimi duemila anni : (foto: Toru Hanai/Bloomberg) I negazionisti del cambiamento climatico spesso si rifanno a uno pseudo-argomento: non è la prima volta che fa così caldo (o freddo), né che si verificano eventi estremi. Questa affermazione di per sé non è del tutto falsa, ma è di certo molto parziale: gli scienziati hanno dimostrato che ci sono stati in effetti periodi con temperature anormali anche in passato, ma queste ondate di calore (o gelo) erano regionali, ...

Cambiamenti climatici e ambiente : quale futuro per il nostro pianeta? Se ne parla al Festival della Mente : Come sarebbe la Terra senza la nostra pervasiva presenza? Deforestazione, urbanizzazione selvaggia, inquinamento e sfruttamento indiscriminato delle risorse non si fermano perché sono alimentati dai nostri attuali modelli di sviluppo e di consumo. È un comportamento davvero poco sapiens: su questo rifletterà il filosofo della scienza Telmo Pievani al Festival della Mente venerdì 30 agosto alle ore 19 al Canale Lunense. Telmo Pievani è ordinario ...

Cambiamenti climatici : 200 renne morte di fame nell’Artico : L’Istituto polare norvegese ha reso noto che nell’arcipelago delle Svalbard, nell’Artico, sono state trovate circa 200 renne morte di fame: un numero insolitamente alto, che si fa risalire agli effetti del global warming nella regione. Durante la mappatura annuale della popolazione di renne selvatiche nel gruppo di isole, situato a circa 1.200 km dal Polo Nord, i ricercatori dell’Istituto hanno scoperto circa 200 ...

Cambiamenti climatici : l’architettura urbana contro la povertà energetica : Tra le condizioni di disagio dovute al climate change, c’è la cosiddetta ‘povertà energetica’, ovvero la “situazione nella quale si spende più del 10% del proprio reddito per le bollette energetiche”, secondo la definizione di Brenda Boardman dell’università di Oxford e adottata dal British Government come misura ufficiale per l’Inghilterra. La povertà energetica in ambito urbano è al centro del libro Urban Fuel Poverty (editor K.Fabbri ...

Maltempo : “I Cambiamenti climatici sono una realtà con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni” : “Non passa settimana che la cronaca non ci segnali eventi atmosferici straordinari, caratterizzati da una inaudita violenza della natura. I cambiamenti climatici non sono più l’oggetto sconosciuto delle ricerche degli studiosi, ma una realtà con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni. Nella prossima legge di bilancio ci vuole dunque un salto di qualità con un piano di investimenti straordinario per la riconversione ecologica e la ...

Dal caldo record a pioggia - grandine e tornado : “Non chiamatelo maltempo - è un segno chiaro dei Cambiamenti climatici” : “Non chiamatelo maltempo ma conseguenza di politiche irresponsabili e criminali. Una politica criminale verso il futuro e anche il presente non affronta la vera questione di sicurezza nazionale: il cambiamento climatico. Secondo gli scienziati, solo a luglio la Groenlandia ha perso 160 miliardi di tonnellate di ghiaccio a causa dello scioglimento superficiale, con temperature alte mai registrate prima in luglio, quindi quello che sta ...