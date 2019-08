Calciomercato Milan | piace Martinez per la difesa | Suso verso il Lione

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Secondo quanto riportato da '.it' ilha recentemente inviato degli scout per assistere alle prestazioni del difensore del River Plate LucasQuarta. I rossoneri sembrerebbero già pronti ad acquistare un altro difensore centrale sudamericano dopo l'acquisto di Leo Duarte dal Flamengo. Duarte è arrivato ao la scorsa settimana ed il suo trasferimento è costato attorno agli 11 milioni di euro. L'acquisto del difensore sarà il quinto di questa estate per il club rossonero. Tuttavia, ilcontinua a monitorare diversi difensori: è sempre vivo l'interesse per il giocatore del Liverpool Dejan Lovren ed il difensore del Celtic Kristoffer Ajer, da tempo nomi nell'orbita rossonera. In questo momento sembra esserci un nuovo giocatore nel mercato rossonero e secondo quanto rivelato da Victoria Najda - una giornalista argentina vicino al River Plate - i rossoneri ...

