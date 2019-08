Calciomercato Juventus | colpo a sorpresa di Paratici

Calciomercato Juventus : tra Dybala e il Tottenham ci sarebbe sempre l'Inter : Uno dei giocatori che molto probabilmente lasceranno la Juventus in questa sessione di Calciomercato è Paulo Dybala. Il fantasista argentino sembrava essere nei piani del tecnico, Maurizio Sarri, che lo ha elogiato nella sua conferenza stampa di presentazione. I fatti, però, hanno dimostrato che il giocatore non rientra nei piani della società, tanto da essere offerto al Manchester United per uno scambio con Romelu Lukaku. La Joya ha fatto ...

Calciomercato - dalla Spagna : 'Neymar offerto a Juventus - Real e Manchester United' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Joao Cancelo è stato ceduto al Manchester City in cambio di Danilo e trenta milioni di euro. Un'operazione di mercato che è stata criticata da larga parte dei tifosi della Juventus, in quanto sarebbe un chiaro downgrade. La dirigenza bianconera, comunque, aveva bisogno di soldi dopo le enormi spese dovute agli acquisti di Cristiano Ronaldo (l'anno scorso) e De Ligt ...

Calciomercato Juventus - Perin dice addio : è fatta. Higuain - arriva la sorpresa! : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, e come riportato da “Sportmediaset“, Perin avrebbe raggiunto un accordo totale con il Monaco e sarebbe pronto a dire sì all’inizio della nuova avventura. Accordo raggiunto anche tra le due società. Prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Tutto dipenderà dalle visite mediche. […] L'articolo Calciomercato Juventus, Perin dice ...

Calciomercato Juventus - nuove sirene inglesi per Paulo Dybala : altra offertona dalla Premier per la Joya : Niente accordo tra l’argentino e il Manchester United, così il Tottenham si è mosso presentando alla Juventus un’offerta davvero importante Paulo Dybala potrebbe trasferirsi in Premier League, ma non al Manchester United. Per l’argentino infatti è arrivata alla Juventus una nuova offerta dopo il mancato accordo tra il giocatore e i ‘Red Devils’, una proposta giunta niente meno che da ...

Calciomercato Juventus : 35 milioni di euro in arrivo dall’Inghilterra : Calciomercato Juventus: secondo quanto riferito da il “Times”, il Wolverhapton ha avanzato un’offerta di 35 milioni di euro per il difensore bianconero Daniele Rugani. Daniele Rugani rimane uno dei nomi più vicini a lasciare presto la rosa della Juventus. Come già avevamo detto nei scorsi giorni, il giocatore ha parecchio mercato in Inghilterra. Calciomercato Juventus: […] More

Calciomercato Juventus NEWS/ Papà Higuain : 'Potrebbe chiudere qui' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ultime notizie: il padre di Higuain ha sottolineato come il figlio potrebbe chiudere la sua avventura in Europa a Torino.

Calciomercato Juventus - l’indizio del padre di Higuain : “Ci piacerebbe che chiudesse con il River - ma…” : Giorni decisivi per il Calciomercato. Tante le situazioni in bilico, tra le quali spicca quella di Higuain. A parlare del futuro dell’argentino ci ha pensato il padre George che, dall’Argentina, ha parlato del figlio: “Gonzalo è in buon momento per chiudere la sua carriera nei prossimi due anni alla Juventus. A noi come famiglia piacerebbe che si ritirasse al River, c’è un grande e affettuoso rapporto con Gallardo”. Juventus, svelata ...

Calciomercato Juventus - Higuain resta : pronte 4 cessioni - c’è una sorpresa! : Calciomercato Juventus- Fabio Paratici si prepara ad affondare il colpo decisivo sia in chiave acquisti, sia in chiave cessioni. Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe valutare seriamente l’ipotesi di trattenere a Torino Gonzalo Higuain. Il Pipita potrebbe recitare la parte di vice Lukaku o Icardi. Un ruolo che il Pipita potrebbe […] More

Calciomercato Juventus - accordo con il Manchester City per lo scambio Danilo-Cancelo : i dettagli : Le due società hanno raggiunto l’accordo per lo scambio che coinvolge Danilo e Cancelo, i bianconeri incassano 28 milioni Juventus e Manchester City hanno raggiunto un accordo per lo scambio che coinvolge Danilo e Cancelo, con il portoghese che vola in Inghilterra e il brasiliano che compie il percorso inverso. Lapresse Un’operazione chiusa dopo giorni di trattative, giunte alla fumata bianca nella giornata di oggi grazie agli ...

Calciomercato Juventus - in chiusura lo scambio Cancelo-Danilo : le cifre e i dettagli : Operazione in dirittura d’arrivo quella tra Juventus e Manchester City. Le ultime di Sky danno per fatto il passaggio di Joao Cancelo al Manchester City: il portoghese dovrebbe lasciare Torino in cambio del brasiliano Danilo e di un conguaglio di 30 milioni di euro. Danilo, che prima di accasarsi nel 2017 al City aveva già vestito in Europa le maglie di Porto e Real Madrid, firmerà un quinquennale a 4 milioni di euro a stagione. Il ...

Calciomercato Juventus - Tuttosport : 'Offerti Dybala - Matuidi e Mandzukic per Pogba' : Sono ore molto concitate per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Come riportano le ultime notizie, lo scambio Dybala-Lukaku sarebbe saltato. Il giocatore sudamericano, infatti, avrebbe chiesto un ingaggio proibitivo alla dirigenza del Manchester United, dunque al momento l'Inter sarebbe favorita per garantirsi le prestazioni dell'attaccante belga che tanto piace ad Antonio Conte. Il presidente del club nerazzurro Zhang avrebbe ...

Calciomercato Juventus - non è finita : salto lo United - nuova destinazione per Dybala! : Calciomercato Juventus- Come evidenziato nelle ultime ore di mercato, sarebbe saltato definitivamente il passaggio di Dybala al Manchester United. Il club inglese avrebbe deciso di abbandonare definitivamente la trattativa a causa delle eccessive richieste dell’attaccante argentino. Tuttavia, come evidenziato dai colleghi di “Sportmediaset“, la Juventus sarebbe pronta a confermare Dybala sul mercato proponendo al PSG […] ...