Calciomercato Inter | nuova offerta al Manchester United per Lukaku | fumata bianca

Calciomercato - l'Inter potrebbe chiudere per Lukaku : Zhang e Pastorello sarebbero a Londra : potrebbe presto terminare il tormentone relativo al futuro di Romelu Lukaku. La Juventus si è tirata definitivamente fuori non potendo accontentare le richieste del Manchester United, dopo il rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi in Inghilterra. In corsa, dunque, è rimasta solo l'Inter, che adesso è in pole position e che potrebbe chiudere il suo acquisto nelle prossime ore. Sarebbe così accontentato il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che ha ...

Calciomercato - indizi clamorosi su Modric - James e Dzeko : le ultime su Milan - Napoli - Roma e Inter : La Roma ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro i baschi dell’Athletic Bilbao, l’amichevole è in programma alle 20 al Renato Curi di Perugia. Questo l’elenco. Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante; difensori: Juan Jesus, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola; centrocampisti: Cristante, Lorenzo Pellegrini, Perotti, Zaniolo, Diawara; attaccanti: Dzeko, Under, Kluivert, Antonucci. ...

Calciomercato Inter - addio anche con Perisic : il croato non ha convinto Conte : Calciomercato Inter – Le prossime ore saranno decisive per il Calciomercato dell’Inter, in particolar modo nella giornata di domani terminerà la sessione in Inghilterra e quindi le squadre devono accelerare le trattative, deve decidersi soprattutto il futuro dell’attaccante Lukaku ma anche quello di Dybala tentato dal Tottenham. Nel frattempo è arrivata un’altra decisione importante, un altro calciatore dopo Icardi ...

Calciomercato 7 agosto mercoledì : Juve-Tottenham - accordo per Dybala. Inter - addio a Perisic. Napoli - spunta Dzeko : Calciomercato 7 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 7 agosto. JUVENTUS– Come evidenziato nel corso delle ultime ore, Juventus e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo totale per la cessione di Paulo Dybala agli Spurs. Affare da circa 70 milioni di euro. Cessione pronta a concretizzarsi nel giro delle prossime ore, considerando la chiusura […] L'articolo Calciomercato 7 agosto mercoledì: Juve-Tottenham, accordo per ...

Calciomercato Inter – Via anche Perisic : si prende in considerazione l’ipotesi prestito : Il Calciomercato dell’Inte vede all’orizzonte una nuova cessione: Ivan Perisic potrebbe partire anche in prestito, la società nerazzurra valuta attentamente l’ipotesi Ivan Perisic sempre più lontano dall’Inter. L’esterno croato sembrava una pedina imprescindibile del nuovo corso targato Antonio Conte, ma dopo le prime uscite in amichevole la situazione è cambiata: poca fase difensiva per giocare largo nel 352, ...

Calciomercato Juventus : tra Dybala e il Tottenham ci sarebbe sempre l'Inter : Uno dei giocatori che molto probabilmente lasceranno la Juventus in questa sessione di Calciomercato è Paulo Dybala. Il fantasista argentino sembrava essere nei piani del tecnico, Maurizio Sarri, che lo ha elogiato nella sua conferenza stampa di presentazione. I fatti, però, hanno dimostrato che il giocatore non rientra nei piani della società, tanto da essere offerto al Manchester United per uno scambio con Romelu Lukaku. La Joya ha fatto ...

Calciomercato 6 agosto martedì : Juve - Dybala al PSG! Roma - Dzeko può restare. Inter - nuovo assalto a Lukaku. Cagliari - arriva anche Nandez : Calciomercato 6 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 6 agosto. JuveNTUS– Dopo il no secco al Manchester United, Dybala potrebbe aprire in maniera concreta al suo trasferimento al PSG. Il club francese, secondo quanto riportato da “Canal +”, sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di […] L'articolo Calciomercato 6 agosto martedì: Juve, Dybala al PSG! Roma, ...

Calciomercato 5 agosto lunedì : Inter - affondo Lukaku - sorpasso alla Juve. Scambio Cancelo-Danilo - è fatta : Calciomercato 5 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 5 agosto. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, lo Scambio Cancelo-Danilo sembrerebbe esser ormai ad un passo. Accordo totale tra le due società con i bianconeri che riceveranno anche 30-35 milioni di euro di contropartita economica. I bianconeri sarebbero pronti a tentare l’affondo […] L'articolo Calciomercato 5 agosto ...

Calciomercato Juventus - l'Inter starebbe tornando su Dybala : Icardi sarebbe OK per CR7 : In questo momento il Calciomercato della Juventus ruota attorno al futuro di Paulo Dybala. Il giocatore argentino ha più volte ribadito di volere continuare la sua carriera a Torino, per giocarsi le sue chances con Maurizio Sarri, ma il nuovo tecnico bianconero non sembra avere intenzione di puntare su di lui per la prossima stagione. Dybala non ha trovato l'accordo per trasferirsi al Manchester United, club a lui fortemente interessato. ...

Calciomercato : l'Inter prova l'affondo decisivo con la Roma per Dzeko : Questi sono giorni decisamente caldi per il Calciomercato: ieri la dirigenza dell'Inter ha incontrato Martina, l’agente di Edin Dzeko per trovare un’intesa per sbloccare la trattativa che continua ad essere, da ormai troppo tempo, un tira e molla tra la Roma e l’Inter. Dall'incontro sarebbe stata confermata la volontà reciproca di iniziare questa nuova avventura insieme ma a tutt'oggi sia Dzeko che mister Conte (per il quale Edin è una priorità ...

Calciomercato - il clamoroso valzer di attaccanti : Inter in pole per Lukaku - Cristiano Ronaldo sponsorizza Icardi : Sta per partire un clamoroso valzer di attaccanti che riguarda anche le big del calcio italiano, Interessate Inter, Juventus e Napoli. Partiamo da Lukaku, è definitivamente naufragata la possibilità di uno scambio con la Juventus che riguarda anche Paulo Dybala, le perplessità dell’argentino hanno spinto i Red Devils a bloccare tutto ed avrebbero inoltre dovuto fare i conti con un esborso troppo importante per accontentare le pretese ...