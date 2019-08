Calciomercato Inter | è fatta per l’arrivo di Lukaku | le cifre e i dettagli dell’accordo

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Le due società hanno finalmente raggiunto un accordo per il trasferimento in nerazzurro del centravanti belga L’ha finalmente chiuso l’operazionecon il Manchester United, il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo con i Red Devils per il trasferimento dell’attaccante belga. LaPresse/Reuters Mancano solo le firme sui documenti che le parti si stanno scambiando in questi minuti, dopodiché il giocatore partirà per l’Italia per sostenere domani le visite mediche. Accordo raggiunto sulla base di 65 milioni di euro fissi più 13 di bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. Piccolo sconto dunque del Manchester United sugli 83 milioni richiesti inizialmente, un piccolo passo verso la conclusione di una trattativa che stava diventando estenuante. Antonio Conte ha dunque il suo nuovo attaccante, con buona pace della Juventus che lo aveva ...

