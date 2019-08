Calcio | Europa League 2019-2020 | il Torino per ipotecare il passaggio del turno con lo

Calcio - Sorteggio spareggi Europa League 2019-2020 : Torino sfortunato - Wolverhampton sulla strada verso i gironi : L’urna di Nyon non è stata benevola col Torino in vista dello spareggio per accedere alla fase a gironi dell’Europa League 2019-2020. In caso di successo contro i bielorussi del Sachcer Salihorsk nel terzo turno preliminare, infatti, i granata se la dovranno vedere contro la vincente di Wolverhampton-Pyunik. Chiaramente gli inglesi partiranno con tutti i favori del pronostico contro la modesta compagine armena e dunque saranno quasi ...

Calcio - come vedere le partite in diretta tv e streaming : Serie A - Champions League - Europa League - Coppa Italia. Tutti i diritti tra Sky - Mediaset - Dazn e Rai : Sta per iniziare un’intensa stagione di Calcio, dopo la pausa estiva (in cui comunque gli appassionati hanno avuto modo di divertirsi grazie alle amichevoli e agli appuntamenti riservati alle Nazionali) si è ormai pronti per tornare in campo e per iniziare un’annata che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Dove saranno trasmesse le partite? Su quali canali bisognerà sintonizzarsi per gustarsi gli incontri? Quali ...

Torino - Cairo soddisfatto : l’Europa League ed il Calciomercato : “Adesso è importante fare una cosa per volta. Pensiamo prima al doppio impegno europeo con il Debrecen, che è una buonissima squadra. Poi se le cose procederanno come io mi auguro faremo i giusti ragionamenti con il mister, discorsi che comunque stiamo già facendo. Una cosa per volta“. Sono le dichiarazioni di Urbano Cairo, presidente del Torino, intervenuto ai microfoni di Radio1 sull’argomento mercato. “Miglior momento ...

Calciomercato - le ultime notizie oltre Europa : ufficiale Salvio al Boca - nuovo arrivo per Benitez : Il Calciomercato non tiene banco soltanto in Italia e in Europa, ma anche oltre i confini del nostro continente. Arrivano infatti due ufficializzazioni riguardanti il campionato argentino e quello cinese. In attesa di Daniele De Rossi, il Boca Juniors piazza infatti il colpo Salvio, che diventa ufficiale: il 29enne centrocampista, nazionale argentino, nei nove anni trascorsi in Europa ha militato con le maglie di Atletico Madrid e Benfica. ...

Calciomercato - in Europa già spesi oltre 3 miliardi : Calciomercato spese 2019 – Il Calciomercato è entrato nel vivo, e le spese dei club si fanno sempre più ingenti. Come riporta “Il Corriere della Sera”, in Europa è stata superata quota 3 miliardi, e la cifra è destinata a salire considerando altri affari già prossimi alla chiusura. Guardando alla partenza sprint, e soprattutto al […] L'articolo Calciomercato, in Europa già spesi oltre 3 miliardi è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : USA-Olanda - super sfida a Lione tra le campionessa in carica e le n.1 in Europa : Oggi alle ore 17.00, a Lione, assisteremo all’atto conclusivo dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Sul rettangolo di gioco francese una sfida non del tutto pronosticabile alla vigilia di questo torneo. A contendersi il titolo saranno gli Stati Uniti d’America e l’Olanda. Una partita che vede confrontarsi le campionesse del mondo in carica con le campionesse d’Europa in carica ed anche per questo il match assume dei ...

Libero : In Europa la big hanno speso più di 800 milioni nel Calciomercato in 4 giorni : Mentre le italiane stanno attente ai conti, le big d’Europa si danno ad acquisti folli: l’Atletico ha preso Joao Felix per 126 milioni, Hazard è andato al Real per 100, Hernandez al Bayern per 80, De Jong al Barça per 75. Ed è solo l’inizio in attesa di Neymar È questa la constatazione di Libero sul calciomercato dei club italiani e sulle differenze con il resto d’Europa. Dopo pochi giorni dal via le big europee hanno già fatto ...

Calcio femminile - le qualificate per l’Europa alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Impresa solo sfiorata per le azzurre : Sono Inghilterra, Olanda e Svezia le qualificate alle Olimpiadi Estive di Tokyo 2020 del torneo di Calcio femminile. I Mondiali 2019 in corso di svolgimento in Francia hanno infatti anche questa valenza per le compagini del Vecchio Continente. Da regolamento, le migliori tre squadre europee staccano il biglietto per la competizione a Cinque Cerchi e quindi le selezioni citate hanno centrato l’obiettivo, avendo ottenuto l’accesso alle ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Olanda - serve la partita perfetta contro le campionesse d’Europa : Se qualche settimana fa qualcuno avesse detto a Milena Bertolini che la sua Italia sarebbe stata tra le migliori otto formazioni dei Mondiali 2019 di Calcio femminile probabilmente avrebbe fatto fatica a crederci. E invece la sua Nazionale continua a vincere ed a stupire sui rettangoli verdi transalpini in una rassegna nata sotto una buona stella per i nostri colori. Dopo aver terminato la fase a gironi in vetta al gruppo C, precedendo ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Olanda ai raggi X. Le campionesse d’Europa incutono rispetto - ma l’Italia non ha paura : Il 29 giugno, alle ore 15.00, la Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini, dopo aver emozionato tutti e conquistato il primo successo in una partita ad eliminazione diretta di un Mondiale, vuol continuare a stupire. Sconfitta la Cina 2-0, con le reti di Valentina Giacinti e di Aurora Galli, è la volta dell’Olanda campionessa d’Europa in carica. La selezione tulipana si è imposta, infatti, 2-1 grazie ad una doppietta ...