Calcio | Champions League 2019-2020 | andata preliminari | i risultati di oggi 7 agosto

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Questa sera si sono giocate cinque partite valide per l’del terzo turno preliminare delladi. Il Porto è riuscito a spuntarla sul difficile campo del Krasnodar, a decidere la contesa è stato il gol di Sergio Oliveira all’89’ che ha così tramortito i russi. L’Olympiakos ha dovuto sudare a Istanbul contro il Basaksehir ma la compagine greca è risucita a spuntarla grazie alla rete siglata da Masouras su assist di Valbuena al 53′, nel finale espulso Kahveci tra le fila dei turchi per doppia ammonizione. Crolla in casa il Basilea, gli svizzeri sono stati battuti dal Lask Linz per 2-1: gli austriaci sono passati in vantaggio al 50′ con Trauner, hanno raddoppiato con Klauss all’82’ ma nel finale gli elvetici sono riusciti ad accorciare le distanze con Zuffi e si giocheranno il tutto per tutto nel match di ...

