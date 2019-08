Buon compleanno Lucia Annunziata | Giuseppe Conte | Massimo Dapporto…

L’uomo del giorno – Buon compleanno Valter Birsa - la stagione del rilancio : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’Uomo del giorno, giornata importante per gli appassionati delle statistiche, festeggia il centrocampista Valter Birsa. Si tratta di un calciatore sloveno, la prima vera stagione da professionista è stata con la maglia del Gorica, poi esperienze in Francia prima con il Sochaux poi con l’Auxerre, si mette in mostra ed alcuni club di Serie A decidono di ingaggiarlo, in ...

Buon compleanno Gerry Scotti - Charlize Theron - Ciro Ferrara… : Buon compleanno Gerry Scotti, Charlize Theron, Ciro Ferrara… …Sergio Fantoni, Eddie Firmani, Giorgetto Giugiaro, Michele Massimo Tarantini, Caetano Veloso, Ferruccio Fazio, Donatella Scarnati, Renzo Tondo, Maurizio Landini, Gianluigi Paragone, Riccardo Magi, Marco Melandri, Davide Tripiedi, Riccardo Malagoli, Eugenio Lamanna, Eva Mazzocchi, Alessandro Preti, Greta Zuccheri Montanari… Oggi 7 agosto compiono gli anni: Fiorenza Renda, scrittrice, ...

Buon compleanno Pierluigi Allotti - Fedele Confalonieri - Danilo Cataldi… : Buon compleanno Pierluigi Allotti, Fedele Confalonieri, Danilo Cataldi… …Achille Antonielli, Emilio Gnutti, Bobo Craxi, Irma Capece Minutolo, Adriano La Regina, Antonella Interlenghi, Marco Liorni, Enrico Borghi, Benedetta Parodi, Giuseppe Greco, Francesco Caputo, Elisabetta Linguaglossa, Paolo Nicolai, Antonella Palmisano… Oggi 6 agosto compiono gli anni: Pierluigi Allotti, giornalista, saggista; Achille Antonielli, politico; Mario Zanello, ex ...

BEPPE CONVERTINI 'Buon compleanno MAMMA'/ 'Quante battaglie - sei stata sempre vicina' : BEPPE CONVERTINI dedica un lungo messaggio alla mamma: 'mi sei stata vicina sempre in ogni momento della mia vita, buon COMPLEANNO'

Buon compleanno Carla Gravina - Valeria Ciangottini - Federica Pellegrini… : Buon compleanno Carla Gravina, Valeria Ciangottini, Federica Pellegrini… …Marine Le Pen, Virginio Rognoni, Vera Squarcialupi, Marisa Traversi, Franco Cardini, Carlo Freccero, Maria Rita Parsi, Massimo Ferrero, Felice Casson, Gianluca Vacchi, J-Ax, Stefano Vignaroli, Francesco Vitiello, Michele Pazienza, Alessandra Camarda, Fabio Cordi, Michele Baranowicz, Matteo Villa, Loris Damonte, Riccardo Bellotti, Giacomo Cicognani, Diego Kostner, Giovanni ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Giovanni Di Lorenzo - dalla gavetta al Napoli : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche, in particolar modo è il compleanno di Giovanni Di Lorenzo, dalla gavetta alla maglia azzurra il passo è stato breve per il difensore. Viene notato dalla Reggina che però lo manda in prestito al Cuneo, torna in amaranto e diventa un grande protagonista confermandosi come uno dei migliori, passa al Matera ma ...

Buon compleanno Giorgio Caroli - Antonio Tajani - Alessandro di Battista… : Buon compleanno Giorgio Caroli, Antonio Tajani, Alessandro di Battista… …Barack Obama, Nello Ciangherotti, Fabrizio Capucci, Pierpaolo Manservisi, Massimo Sarmi, Sergio Cusani, Sabina Ciuffini, Giovanni Burtone, Matteo Becucci, Giuseppe Civati, Luca Antonini, Chiara Pastore, Angelo Pagani, Ferdinando Vitofrancesco, Riccardo Perpetuini, Giovanni di Lorenzo… Oggi 4 agosto compiono gli anni: Giorgio Caroli, giornalista; Gabriella Tucci, soprano; ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Osvaldo Ardiles - ex stella dell’Argentina : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati di calcio e delle statistiche in particolar modo è il compleanno dell’ex stella dell’Argentina Osvaldo Ardiles. Fu campione del mondo nel 1978 con la Nazionale argentina, da calciatore dopo alcune esperienze in Argentina ha indossato maglie importanti come quelle di Tottenham, Psg, poi in Inghilterra con le ...

Buon compleanno Daniele Vignali - Franco Menichelli - Matteo Marini… : Buon compleanno Daniele Vignali, Franco Menichelli, Matteo Marini… …Augusto Minzolini, Omero Antonutti, Francesco d’Onofrio, Sergio Liani, Vito Gamberale, John Landis, Paolo Bertolucci, Giorgio Calabrese, Pier Vittorio Buffa, Maria Giovanna Maglie, GianFranco Librandi, Andrea Ronchi, Nicola Salerno, Tito Boeri, Rocco Crimi, Andrea Cozzolino, Barbara Blanc, Matteo Richetti, Diego Zardini, Domenico Maietta, Giuseppe Brescia, Cesare Benedetti, ...

Buon compleanno Francesco Rocca - Fabio Testi - Giampaolo Pazzini… : Buon compleanno Francesco Rocca, Fabio Testi, Giampaolo Pazzini… …Gino Landi, Isabel Allende, Claudio Ambu, Albano Guaraldi, Fabio Rampelli, Dario Stefano, Marco Giampaolo, Fernando Couto, Massimiliano Tacchinardi, Alessandro Antinelli, Danilo Toninelli, Nello Lorenzetti, Dalila Schiesaro, Elena Berlato, Denise Faro, Giulio Renzi Ricci, Antonio Mazzotta, Matteo Trentin, Giorgia Mascitti… Oggi 2 agosto compiono gli anni: Luisa Adorno (Mila ...

FOTO – Benitez - messaggio di auguri al Napoli : “Buon compleanno e…” : Il Tweet di auguri al Napoli di Benitez Oggi data storica per la SSC Napoli che festeggia i suoi 93 anni, molti personaggi del mondo del calcio hanno porto i loro auguri, tra questi Rafa Benitez che sui social scrive così: “Buon compleanno, Napoli! Tanti auguri, congratulazioni a tutti i napoletani” Di seguito il Twee: Leggi anche Gazzetta – Zaha nel mirino di Giuntoli: l’ivoriano vuole giocare la Champions, spinge per la ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Domenico Berardi - carriera al di sotto delle aspettative : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è il compleanno dell’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi. Ha legato fino al momento la sua carriera al Sassuolo, si tratta infatti del miglior realizzatore della storia del club neroverde, è un attaccante che può essere schierato in vari ruoli del reparto avanzato ma si mette in mostra maggiormente da esterno, è bravo a rientrare e tirare, ha disputato anche ...

Buon compleanno Paolo Guzzanti - Domenico Berardi… : Buon compleanno Paolo Guzzanti, Domenico Berardi… …Giancarlo Giannini, Fulvio Lucisano, Dino da Costa, Maria Venturi, Sergio Campana, Andrea Mingardi, Michael Ledeen, Adriano Sofri, Leoluca Orlando, Lucio Brunelli, Silvio Soldini, Alessandro Baracchini, Giovanna Mangili, Mario Mazzoleni, Francesco Gavazzi, Bastian Schweinsteiger, Alessandro Infanti, Nicolò Brighenti, Alessia Afi Dipol, Gabriele Paolino… Oggi 1° agosto compiono gli anni: Michele ...

Buon compleanno Nicky! La famiglia Hayden riunita per una ricorrenza speciale - la dedica di Jackie è commovente [FOTO e VIDEO] : Una festa di compleanno davvero speciale: la famiglia di Nicky Hayden lo omaggia con un party esclusivo Sono trascorsi due anni dalla tragica morte di Nicky Hayden, ma il Kentucky Kid è rimasto nel cuore di tutti gli appassionati delle due ruote e degli addetti ai lavori del mondo delle moto. Ovviamente, tutta la famiglia Hayden non fa altro che pensare a Nicky ogni giorno, ma in particolar modo ieri, tutti i più cari familiari del ...