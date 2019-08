British Airways |  Pc in tilt | ritardi e cancellazioni sui voli da Londra

Fumo a bordo - aereo della British Airways costretto a fare un atterraggio d’emergenza a Valencia. I video girati dai passeggeri : Paura a bordo dell’aereo della British Airways partito da Londra, costretto a fare un atterraggio d’emergenza a Valencia. A causa di un guasto infatti un’enorme nuvola di Fumo ha invaso la cabina dei passeggeri. Una volta arrivati all’aeroporto spagnolo, i viaggiatori sono stati fatti scendere con lo scivolo d’emergenza L'articolo Fumo a bordo, aereo della British Airways costretto a fare un atterraggio ...

Paura a bordo di un aereo British Airways : atterraggio d'emergenza a Valencia : Nicola De Angelis Paura a bordo di un volo diretto in Spagna da Londra della British Airways, all'improvviso la cabina ha iniziato a riempirsi di fumo e il velivolo ha compiuto un atterraggio di emergenza a Valencia Tanta Paura su un velivolo della British Airways che da Londra si stava dirigendo in Spagna, costretto ad un atterraggio d'emergenza a causa del fumo in cabina. I passeggeri del volo British Airways hanno sperimentato una ...

Atterraggio d’emergenza per un volo British Airways : fumo in cabina - “sembrava un film horror” : Paura per i passeggeri di un volo British Airways che ha dovuto effettuare un Atterraggio di emergenza a Valencia in Spagna, per fumo in cabina. Lo scrive il Daily Mail. Il padre di un passeggero ha dichiarato al Mirror Online che “sembra che abbiano volato per 10 minuti con la cabina piena di fumo. Non hanno avuto nessuna informazione da parte dell’equipaggio e le maschere con l’ossigeno non si sono aperte”. In alcune ...

Bagagli persi? Per rintracciarli British Airways introduce i chip intelligenti : Check-in più veloce in aeroporto e tracciabilità dei Bagagli garantita: sono questi i vantaggi di cui potranno beneficiare i passeggeri dei voli British Airways a partire dall’autunno. La compagnia aerea ha infatti annunciato ViewTag, il nuovo cartellino digitale per Bagagli. Consiste in un dispositivo dotato di chip Bluetooth a basso consumo energetico e di uno schermo E-Ink, come quelli dei lettori per eBook. Lo schermo mostrerà i dati ...

IAG (British Airways) : balzo degli utili del 18% nel secondo trimestre : IAG la holding dei vettori British Airways, Iberia and Vueling, ha riportato un balzo dei profitti del 18% guidato dai risultati dell’ex compagnia di bandiera britannica

Paura nei cieli egiziani : dopo British Airways e Lufthansa anche i piloti Alitalia non vogliono volare verso il Cairo : E’ ancora allarme terrorismo sulle rotte aeree da e verso il Cairo. British Airways ha confermato lo stop di tutti i suoi collegamenti con la capitale egiziana per una settimana. Lufthansa, che ieri aveva seguito a stretto giro la compagnia britannica, ha limitato a un solo giorno la misura cautelare motivata da generiche “precauzioni di sicurezza“. Se oggi anche l’Associazione Nazionale piloti ha fatto richiesta ad ...

Le compagnie aeree British Airways e Lufthansa hanno temporaneamente sospeso i voli verso il Cairo per ragioni di sicurezza : Ieri la compagnia aerea britannica British Airways ha annunciato di aver sospeso per sette giorni tutti i suoi voli verso il Cairo, la capitale dell’Egitto, come precauzione per ragioni di sicurezza. Successivamente la compagnia aerea tedesca Lufthansa ha fatto lo stesso, ma

Allarme terrorismo - la decisione di British Airways : sospesi i voli per il Cairo : La British Airways ha annunciato la cancellazione a scopo "precauzionale" di sicurezza di tutti i suoi voli per il Cairo per una settimana, in seguito a un Allarme sul rischio di azioni terroristiche contro il trasporto aereo verso la capitale egiziana emesso dal Foreign Office. Lo riporta stasera l

Rischio attentato : British Airways cancella tutti i voli verso Il Cairo per una settimana : La compagnia di bandiera britannica ha annullato tutti i voli destinati a Il Cairo in seguito a un allarme per un possibile attentato terroristico. Impossibile prenotare qualsiasi volo per la capitale egiziana.Continua a leggere

British Airways multata $ 230 milioni per aver rubato dati sensibili dei propri passeggeri : Il proprietario della British Airways, IAG, sta affrontando una multa da $ 230 milioni dopo che sono stati rubati i dati a mezzo milione di clienti dal proprio sito web. BA, il cui slogan è “la compagnia aerea preferita del mondo“, prevede di fare ricorso contro la multa, equivalente all’1,5 percento del fatturato mondiale 2017 della compagnia aerea. L’Ufficio del Commissario per le informazioni del Regno Unito (ICO) ha ...

British Airways - multa da 200 milioni di euro per l’attacco hacker con furto dei dati di 380mila passeggeri : Maxi multa da 183 milioni di sterline, pari a 204 milioni di euro, per la compagnia aerea britannica British Airways dopo l’attacco hacker subito l’anno scorso in cui sono stati carpiti dati e coordinate delle carte di credito di 380mila passeggeri. La sanzione, riporta l’Independent, è stata annunciata dall’Information Commissioner’s Office (Ico), l’autorità britannica per la privacy e la protezione dei dati, che la notificherà alla ...