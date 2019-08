Bolletta telefono 2019 | come cambiano le diciture | il provvedimento

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 7 agosto 2019)le, il: parte l’operazione “trasparenza” dell’Agcom; ecco in cosa consiste l’iniziativa dell’Autorità per rendere la fattura telefonica chiara a tutti gli utenti.: perché si vuole cambiare? È stata la stessa Agcom a spiegare, con un comunicato, i punti chiave dello schema diche vuole sottoporre a consultazione pubblica: innanzitutto, però, si precisa che è stato aggiornato l’elenco delle numerazioni per le quali gli utenti possono richiedere il blocco permanente di chiamata. Un passo importante poiché dovrebbe evitare l’addebitamento di costi inattesi. D’altra parte, sono le informazioni che gli operatori dovranno indicare nel documento di fatturazione, appunto la, lo snodo centrale della proposta;si diceva, l’obiettivo è quello di rendere la ...

TuttoQuaNews : RT @StampaAsti: Moncalvo, il telefono è muto da due mesi ma la bolletta arriva lo stesso - giampieri_f : @SignorTrofimov e gli zoccoli di mia madre volavano ad altezza figlio...quando arrivava la bolletta del telefono. “… - StampaAsti : Moncalvo, il telefono è muto da due mesi ma la bolletta arriva lo stesso -