Bocca Repubblica | L’Italia sfida la Liga spagnola nelle amichevoli estive

Bocca (Repubblica) : Conte scopre che nemmeno a Suning piace sprecare i soldi : Fabrizio Bocca su Repubblica commenta che “purtroppo per Conte” l’Inter sta dimostrando di essere forte anche così. Così con la stessa formazione dell’anno scorso, senza Icardi e Nainggolan, ma soprattutto senza Lukaku e Dzeko. Dunque un’Inter che vince nonostante non siano arrivati i rinforzi chiesti da Conte e che dimostra, secondo Bocca, che i soldi sono sì la via più breve per la soluzione di tutti i problemi, ...

Bocca (Repubblica) : nell’ammuina dei numeri 9 - l’unico a guadagnarci può essere De Laurentiis : Juve, Inter e Roma si trovano in una situazione imbarazzante, scrive Fabrizio Bocca su Repubblica. Tutte e tre cercano di dar via il proprio centravanti per sostituirlo con un altro cercando di non rimetterci. Cosa che sarà difficile. Se tre grandi squadre si comportano così, “vuol dire molto semplicemente che finora ci hanno capito poco, sbagliando investimenti, contratti e programmazione”. È un gran pasticcio, in cui per ora ...