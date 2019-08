Bitter Sweet | anticipazioni | la terribile scoperta di DEMET | ecco quale sarà

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Nelle puntate di– Ingredienti d’Amore in onda nella seconda parte di agosto, la perfida(Alara Bozbey) scoprirà che è stato il marito Hakan Onder (Necip Memili) a sabotare la macchina su cui stavano viaggiando il fratello Demir e la cognata Zeynep, i genitori di Bulut (Alihan Turkdemir). Questo darà inizio ad una serie di imperdibili risvolti nella storyline principale della telenovela turca…, trame:ha dei dubbi su Hakan Lesegnalano che tutto avrà inizio quando Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel), grazie al loro matrimonio combinato, otterranno la custodia del piccolo Bulut.e Hakan, a quel punto, non disporranno più del 48% delle azioni della Pusula Holding e, proprio per tale motivo, verranno sbattuti fuori, in fretta e furia, dall’azienda familiare. Hakan, ovviamente, temerà di stare per perdere la ...

Misslula91 : @canyaman1989 Bellissimo Erkenci kus... l'ho guardato tutto in turco ???? spero arrivi presto in Italia ????... per ade… - carmenFashionCr : Perchè non va in onda Bitter Sweet che cosa è successo? -