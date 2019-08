BH90210 debutta stasera 7 agosto in Usa | anticipazioni | il cast decide di riunirsi

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Oggi 7debutterà su Fox '', il revival della serie cult degli anni '90. Gli attori protagonisti della serie originale, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green, Jennie Garth, Jason Priestley, Tori Spelling, Shannen Doherty e Ian Ziering, torneranno di nuovo insieme sullo schermo con un revival sui generis. Si tratterà di un 'mockumentary', ossia un falso documentario in cui gli attori interpreteranno se stessi alle prese con il tentativo di riportare sullo schermo la serie che li ha resi famosi, dando allo spettatore l'opportunità di concentrarsi sui personaggi 'oltre i personaggi'. Gli spettatori faranno un tuffo nel passato con gli attori storici della serie ma anche con l'iconica sigla dello show ricreata dalper l'occasione. Impossibile non notare la mancanza di Luke Perry, scomparso lo scorso marzo, ma per i telespettatori saranno 68 secondi nel passato, come se ...

