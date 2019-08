Beverly Hills 90210 | anticipazioni trama prima puntata del revival

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 7 agosto 2019) L’attesa è finita: mercoledì 7 agosto arriva su Fox BH, ildi. I fan della mitica serie anni ’90 sono in fibrillazione e non vedono l’ora di ritrovare i loro beniamini uno al fianco dell’altro, ad eccezione di Luke Perry, alias Dylan, scomparso all’improvviso il marzo scorso e che verrà omaggiato nel corso dei 6 episodi previsti. Benché non sia ancora stata annunciata un’edizione italiana, alcuni rumors danno per scontato cheverrà proposto nel nostro Paese da Mediaset e in particolare da Italia 1. Una scelta che appare logica, in fondo è lì che la serie originale è stata trasmessa., il cast Ecco quindi riuniti sul piccolo schermo Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Shannen Doherty (Brenda Walsh) che è stata l’ultima ad accogliere l’invito, Jennie Garth (Kelly Taylor), ...

VanityFairIt : Ah, quelle frangette granitiche, quelle acconciature che sfidavano la forza di gravità, le labbra cioccolato. In tr… - serensnixpity : A casa abbiamo i fornelli rotti e il landlord è un pezzente che vive a Beverly Hills e non vuole sganciare soldi qu… - Freedomtripita1 : Per tre incredibili giorni, dal primo al 3 agosto 2019, il Peach Pit ha riaperto i battenti a Los Angeles. Gli ama… -