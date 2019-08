Berlusconi chiede il voto anticipato no ad altre maggioranze

È un nominatissimo che chiede democrazia! Sfida aperta fra Toti e Berlusconiì : Diventano più profonde le tensioni fra Silvio Berlusconi e il governatore ligure Giovanni Toti, in seguito all'avvicinamento di quest'ultimo all'ala sovranista del centrodestra a spese di Forza Italia, in un momento già delicato per il partito dopo il crollo generale di consensi. "L'ho nominato io e adesso chiede la democrazia. Un nominatissimo che chiede democrazia", commenta sarcasticamente il Cavaliere in riferimento alle dichiarazioni di ...