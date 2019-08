Bergamo | uomo scomparso da due mesi | l' appello della figlia | ' Non smettiamo di cercare'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Sono trascorsi ormai duedalla scomparsa di Angelo Zanchi. L', 78 anni, ha lasciato la sua abitazione di Alzano Lombardo (comune a pochi km da) il 6 giugno, per una passeggiata in bici. Da allora, nessuno l'ha più visto né sentito. E ora laNives, auspicando che vengano riprese le ricerche, ha lanciato un nuovo accoratodalla sua pagina Facebook. 'Papà, noi nondi cercarti' Nives Zanchi non riesce a darsi pace. Da due, ormai, papà Angelo è come sparito nel nulla. La donna, angosciata, ha deciso di mantenere alta l'attenzione sul caso e, sulla sua pagina social, ieri mattina, ha voluto inviare una nuova richiesta d'aiuto. Dopo aver ricordato che il pensionato era uscito per il solito giro in bici e che sarebbe dovuto rientrare per pranzo, ha chiesto a chiunque lo incontrasse o avesse notizie di lui, di rivolgersi immediatamente alle forze ...

momentosera : #Bergamo, il giudice: non è omicidio volontario. Riqualificato il reato da duplice omicidio volontario a omicidio s… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Bergamo, morto anche il secondo ragazzo travolto 2 sere fa da un automobilista ubriaco, che è stato arrestato con l'accusa di… - v3rd3acqua : RT @tg2rai: #Bergamo, morto anche il secondo ragazzo travolto 2 sere fa da un automobilista ubriaco, che è stato arrestato con l'accusa di… -