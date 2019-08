Bergamo | ragazzi morti dopo investimento | il gip dispone i domiciliari

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il gip diVito di Vita ha disposto gli arrestiper Matteo Scapin, a cui il pm Raffaella Latorraca ha contestato il duplice omicidio volontario per la morte di due giovani investitiuna lite in discoteca. Luca Carissimi, 21 anni, e Matteo Ferrari, 18 anni, erano in sella a una vespa quando sono stati travolti dalla macchina guidata dall’uomo. I Il giudice,l’interrogatorio di garanzia, ha ritenuto di riqualificare l’accusa in omicidio stradale aggravato dall’omissione soccorso. Per il magistrato non ci sarebbe stata la volontà di uccidere, così come contestava la procura. Scapin, rappresentato dai legali Riccardo Tropea e Anna Marinelli, durante l’interrogatorio, avrebbe riferito la sua versione dell’impatto tra la Mini Cooper che guidava e lo scooter su cui viaggiavano i due. Poco prima dell’, avvenuto tra Orio al Serio e ...

