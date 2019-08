Fonte : oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2019) L’affronterà ilall’esordio nellaCup, torneo amichevole che prevede la partecipazione della nostra Nazionale dimaschile. Gliscenderanno in campo giovedì 8 agosto per affrontare la fisica compagine africana anche se sarà priva delle stelle NBA Tacko Fall e Gorgui Dieng. L’, in preparazione ai Mondiali che scatteranno il 31 agosto in Cina, cercherà di vincere l’incontro prima dei test previsti contro Russia e Venezuela nei giorni successivi, il CT Meo Sacchetti ha deciso i 12 uomini che andranno a referto: il debutto stagionale di Marcoè rinviato al match contro la Russia perché rimarrà a riposo per il gioco delle rotazioni, assenti anche Amedeo Tessitori e Riccardo Moraschini per lo stesso motivo mentre Danilo Gallinari è reduce dall’appendicite e non scenderà in campo proprio come Gigi Datome ...

OA_Sport : Basket, Verona Cup 2019: Italia-Senegal, gli azzurri per la partita. Assente Belinelli, Gallinari e Datome in recup… - OA_Sport : Basket, Verona Cup 2019. Sacchetti: “Farò 3 tagli verso i Mondiali. L’appendicite di Gallinari? Poteva andare peggi… - BasketMarche : Verona Basketball Cup al via, coach Sacchetti ''Test importanti. Dopo Verona i primi tre tagli'' - -