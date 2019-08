Barcellona | partnership con Sony Music | accordo biennale

Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Nuovo importantecommerciale in casa: il club catalano ha infatti stretto undi collaborazione con, la principale casa discografica nella creazione di contenuti audio e video, nonché di esperienze di intrattenimento. In base a quanto stabilito tra le parti, lapermetterà di instaurare una sinergia valida per le prossime … L'articolocon

98zerocom : L'Academy Barcellona raggiunge una partnership con l'Amministrazione Comunale - luciodallangelo : RT @Siderweb: #Stampa3D: per @ArcelorMittal partnership spagnola. Avviata la collaborazione con IAM 3D HUB (International Advanced Manufact… -