Barack Obama “re” di Twitter | l’ex presidente sta per superare Katy Perry e stacca Trump

Barack Obama si fa largo tra attori e cantanti e sta per diventare il re di Twitter : L’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sta per diventare la persona più seguita su Twitter. Gli mancano solo 200mila follower per superare Katy Perry. Il sorpasso dovrebbe arrivare a breve

Stragi Usa - Barack Obama : basta leader che alimentano paura e odio : Stragi Usa, Barack Obama: basta leader che alimentano paura e odio L'ex presidente Usa su Twitter invita a "rifiutare linguaggi che alimentano paura o normalizzano sentimenti razzisti" e a "chiedere a chi governa che la legislazione sulle armi nel Paese cambi" Parole chiave: ...

Primarie dem in Usa - la profezia di Barack Obama diventa realtà : tutti contro tutti : tutti contro Joe Biden. O meglio, tutti contro tutti. È stato soprattutto uno scontro di personalità, di battute, di ambizioni politiche quello che è esploso nel secondo dibattito democratico, organizzato da CNN a Detroit. Se nel dibattito di due giorni fa, con i primi dieci candidati, era emersa una netta divisione tra progressisti e centristi, gli altri dieci candidati hanno messo in scena ieri sera una vera e propria corsa a sminuire gli ...

Barack Obama - la maglia da basket dell'ex presidente USA all'asta : Che Barack Obama fosse un presidente cool, è fatto risaputo: dai suoi gusti musicali ultra giovanili alla sua amicizia con star dello spettacolo e non solo, negli anni è diventato una personalità pubblica che ha conquistato i cuori degli americani grazie al suo travolgente carisma, al di là della sua figura politica. Ammirato anche per la sua storia personale, in giovane età l'ex presidente è stato inoltre uno ...

Mark Zuckerberg e Barack Obama al Google Camp in Sicilia - lusso a Selinunte : In Sicilia c’è il Google Camp e una parata di star si prepara ad arrivare sull’isola. I templi di Selinunte si preparano così ad accogliere per la quarta volta i potenti del mondo in occasione di Google Camp. Sull’evento vige il massimo riserbo, tra gli ospiti più attesi c’è Barack Obama. Domani, ci sarà la cena di gala tra il tempio F e il tempio G. Gli ospiti alloggeranno ancora una volta al Resort Verdura di Sciacca. Sono già ...

Barack Obama ospite di George Clooney sul lago di Como : l’arrivo in motoscafo e la cena esclusiva a Villa d’Este : Villa Oleandra, la gita in motoscafo e poi la cena elegante a Villa d’Este. “Così magico da togliere il fiato” sarebbe stato il commento dell’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sul suo soggiorno ospite di George Clooney e, in generale, sulla bellezza del lago di Como. Ieri sera i due, insieme alle rispettive famiglie, hanno cenato a Cernobbio. Nel video, il loro arrivo sul molo e l’ingresso al ristorante ...

