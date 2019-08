Ballando con le Stelle | Milly Carlucci vuole sfondare l' auditel | Wanda Nara? La voce

Ballando con le Stelle - Milly Carlucci chiama Wanda Nara : Nonostante sia in vacanza Milly Carlucci sta già preparando la nuova edizione di Ballando con le Stelle. E fra i concorrenti spunta il nome di Wanda Nara. La modella, sempre al centro del gossip per via della sua relazione con Mauro Icardi, potrebbe presto sbarcare su Rai Uno per ballare nello studio di Ballando con le Stelle. Secondo le ultime indiscrezioni la Carlucci le avrebbe chiesto di entrare nel cast della trasmissione. Come rivela il ...

Wanda Nara - clima teso con Mauro Icardi : il motivo è… ‘Ballando con le Stelle’ : La show girl vorrebbe partecipare alla prossima edizione del programma di Milly Carlucci, ma il marito si oppone per gelosia Wanda Nara e Mauro Icardi monopolizzano non solo le prime pagine dei giornali sportivi, ma anche i rotocalchi di gossip per le ‘voglie’ della bella argentina. Spada/LaPresse Stando a quanto riferito dal settimanale RCS, il prossimo impegno per la moglie-agente di Maurito potrebbe essere ‘Ballando ...

Wanda Nara non è incinta. Parteciperà a Ballando con le stelle? : La voce sulla presunta gravidanza di Wanda Nara è stata smentita dal suo legale e ora la bella moglie-agente di Icardi potrebbe dire sì al programma di Milly Carlucci "Ballando con le stelle" Wanda Nara non è incinta del suo sesto figlio, parola di Ana Rosenfeld legale della donna che durante una trasmissione televisiva in Argentina ha smentito la cosa. La voglia di Mauro Icardi di restare all'Inter nonostante il club gli abbia ...

Ballando con le stelle - Milly Carlucci demolisce Oradei e Gessica : "Senza offesa per nessuno - ma..." : Zitti tutti, ora parla Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando con le stelle - il programma del sabato sera su Rai 1 - fa il punto sulla vicenda che riguarda Stefano Oradei e Gessica Notaro in un'intervista concessa a Chi, il settimanale di Alfonso Signorini. O meglio, più che fare il punto dribb

Carolyn Smith è morta - la giurata di Ballando con le Stelle - dopo un po’ risponde così… : Una ballerina americana famosissima nel suo paese che poi lo è diventata anche in Italia grazie al suo fondamentale apporto al programma Ballando con le Stelle da giurata. Carolyn Smith non ha mai nascosto di lottare da anni contro un tumore. Ma la sua malattia non le ha mai tolto il sorriso e la sua voglia di condividere con tutti i suoi fan il percorso che sta intraprendendo per sconfiggere il cancro. In questi ultimi giorni però si ...

Ballando con le Stelle - Carlucci su Oradei : 'Nessuna sfuriata - era un momento concordato' : A distanza di giorni dall'ufficializzazione della relazione tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, continuano a non placarsi le polemiche sulla neo coppia. Alcuni telespettatori di Ballando con le Stelle sono convinti che Milly Carlucci abbia avuto un comportamento errato nei confronti di Stefano Oradei. Per capire cos'è accaduto bisogna fare un piccolo riassunto sulla vicenda: durante l'ultima edizione del dance show, la maestra di ballo svedese e ...

Ballando con le Stelle - arriva Gabriella Carlucci? Parla la conduttrice : Ballando con le Stelle, arriva la sorella di Milly Carlucci? La verità di Gabriella La prossima edizione di Ballando con le Stelle vedrà anche la partecipazione di Gabriella Carlucci? La sorella di Milly si è confessata al settimanale Spy rispondendo direttamente alla domanda e a tante altre curiosità. La conduttrice e politica italiana, assente da […] L'articolo Ballando con le Stelle, arriva Gabriella Carlucci? Parla la conduttrice ...

Ballando con le stelle - parla Gabriella Carlucci : una bomba sulla sorella e conduttrice - Milly : Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, in onda su Rai1 e pronto a tornare nella prossima stagione, in queste settimane è sotto nell'occhio del ciclone a causa del caos amoroso fra Stefano Oradei, Veera Kinnuen, Dani Osvaldo e Gessica Notaro. Lo show della Carlucci resta com

Ballando con le Stelle - Veera Kinnunen gelosa di Stefano Oradei e Gessica Notaro? L'indiscrezione : Il triangolo-gossip targato Ballando con le Stelle riguardante Stefano Oradei, la sua ex fidanzata Veera Kinnunen e l'attuale fidanzato di lei, l'ex calciatore e musicista Dani Osvaldo, suo partner nell'ultima edizione del varietà condotto da Milly Carlucci, continua a regalarci indiscrezioni.Carolyn Smith, in un video-messaggio pubblicato su Instagram qualche giorno fa, tirando le orecchie al ballerino Stefano Oradei per il suo comportamento ...

“Stefano Oradei tradiva Veera Kinnunen con quella concorrente”. Ballando con le Stelle - l’ultima indiscrezione : Da partner in pista, a Ballando con le Stelle, a coppia nella vita: Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen non si nascondono e, dopo il gossip che li aveva travolti durante il talent danzerino di Milly Carlucci sono usciti allo scoperto sui social. Prima sono andati in vacanza nel Nord Europa, a casa della ballerina, e subito dopo sono volati in Argentina, per incontrare la famiglia dell’ex calciatore. Un fidanzamento che non è però stato accolto ...

Ballando con le Stelle - Milly Carlucci vuole lei : terremoto sexy - la super-star sportiva in trasmissione? : Tutti in fibrillazione per la prossima edizione di Ballando Con le Stelle, condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai 1 in prima serata il sabato sera. Com'è giusto che sia, stanno venendo fuori le prime indiscrezioni in merito al cast. Tra i primi nomi ad esser saltati fuori, quello di Elisa Isoar

Ballando con le stelle 2020 - Piccinini nel cast? Il desiderio di Milly Carlucci : Ballando con le stelle 2020, i primi gossip sul cast: anche Francesca Piccinini concorrente? Iniziano i primi rumors sul cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Se si era fatto già il nome di Elisa Isoardi, ora gira voce che un altro personaggio molto famoso abbia incontrato in gran segreto Milly Carlucci, conduttrice […] L'articolo Ballando con le stelle 2020, Piccinini nel cast? Il desiderio di Milly Carlucci proviene da ...

Rafael Amargo/ Foto choc dopo Ballando con le stelle : una piccola radio non copre... : Rafael Amargo, Foto hot su Instagram per il volto noto di Ballando con le stelle: la Foto lo mostra in tutto il suo splendore e lui cita Marilyn Monroe