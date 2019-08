Atletica | Europei a squadre Bydgoszcz 2019 | Antonio La Torre | “Combattere gara per gara

Atletica – Europei a squadre di Bydgoszcz - domani la partenza degli azzurri per la Polonia : I 54 azzurri raggiungeranno nel pomeriggio di domani la località polacca che accoglie la rassegna continentale per nazioni, la vecchia Coppa Europa Decolla domani da Fiumicino la spedizione azzurra per gli Europei a squadre di Bydgoszcz (Polonia) in programma da venerdì 9 a domenica 11 agosto. I 54 azzurri raggiungeranno nel pomeriggio di domani la località polacca che accoglie la rassegna continentale per nazioni, la vecchia Coppa Europa, ...

Italia al centro del mondo : dopo le Olimpiadi 2026 - candidature per Europei di nuoto e Atletica. Giochi del Mediterraneo a Taranto? : L’Italia vuole tornare al centro del panorama sportivo internazionale e proprio per questo motivo punta a ospitare eventi di primissima fascia, uno dei modi migliori per aumentare la visibilità di una determinata disciplina e per creare le basi per un futuro prolifico per quanto riguarda i risultati. La nostra Nazione ha conquistato con pieno merito l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026, la candidatura di Milano e Cortina ...

Atletica – Europei a squadre : tutto pronto per la rassegna di Bydgoszcz - la lista dei convocati azzurri : Sono 54 gli atleti italiani convocati dal dt La Torre per i Campionati Europei a squadre di Bydgoszcz Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei a squadre di Bydgoszcz, in Polonia, in programma da venerdì 9 a domenica 11 agosto. Sono 54 gli azzurri selezionati, 27 uomini e altrettante donne. Alfredo Falcone/LaPresseALFREDO FALCONE In squadra anche il capolista ...

Atletica - Alfio Giomi : “L’Italia gode di buonissima salute - candidatura per gli Europei 2024. Tortu e Tamberi stanno recuperando” : Alfio Giomi, Presidente della FIDAL, definisce in maniera esaltante la prima parte di stagione dell’Italia: “Un successo del sistema Atletica“. Il bilancio arriva dopo un buon mese di luglio caratterizzato dagli importanti risultati ottenuti agli Europei Under 23 e Under 20 andati in scena tra Gavle e Boras poche settimane fa. Il numero 1 dell’Atletica leggera traccia un bilancio estremamente positivo: ...

Europei Atletica 2024 – Roma si candida ufficialmente : ecco il progetto italiano a 50 anni dall’oro di Pietro Mennea : Con l’appoggio del Governo, Roma presenterà la sua candidatura per gli Europei di Atletica 2024: le gare si svolgeranno fra le bellezze della Città Eterna Nel pomeriggio odierno l’incontro tra il presidente della Fidal, Alfio Giomi, e il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, ha dato esito positivo: incassato il sì del governo, Roma presenterà la sua candidatura agli Europei di Atletica 2024. Sono passati 50 anni ...

Atletica - l’Italia si candida per ospitare gli Europei 2024 : Roma in pole position - gare anche al Colosseo e al Circo Massimo : L’Italia si candiderà per organizzare gli Europei 2024 di Atletica leggera a Roma, a cinquant’anni dall’ultima edizione che andò in scena sempre nella capitale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Alfio Giomi (Presidente Fidal) e Giancarlo Giorgetti (sottosegretario con delega allo sport) si sono incontrati a Palazzo Chigi raggiungendo l’accordo: il Governo firmerà la lettera di appoggio alla candidatura entro il 31 ...

Atletica - la giovane Italia fa sognare : 5 ori agli Europei Under 20 - Larissa Iapichino e gli azzurri firmano record. E ora il futuro tra i grandi… : Record di medaglie d’oro (5, tutte individuali), record di podi (11, oltre ai titoli sono arrivati anche 3 argenti e 3 bronzi), record di piazzamenti tra i primi otto (29), secondo posto nel medagliere finale soltanto alle spalle della Gran Bretagna (6 ori) e terzo nella classifica a punti (131,83). Sono questi i numeri strabilianti dell’Italia agli Europei Under 20 di Atletica leggera, quella andata in scena nel weekend a Boras ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : la 4x400m maschile resta ai piedi del podio - Italia seconda nel medagliere : Si sono conclusi con una giornata davvero storica per la Nazionale Italiana gli Europei Under 20 2019 di Atletica leggera andati in scena a Boras, in Svezia. La spedizione azzurra ha raccolto un impressionante bottino di sei medaglie, impreziosito dai titoli continentali di Larissa Iapichino nel salto in lungo e di Carolina Visca nel lancio del giavellotto. Il bilancio complessivo della rassegna continentale giovanile è semplicemente da record: ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : Carolina Visca in trionfo nel giavellotto! Italia da record con cinque medaglie d’oro! : Non vuole più finire la straordinaria giornata della spedizione azzurra nell’ultimo atto degli Europei Under 20 2019 in corso di svolgimento a Boras (Svezia). Dopo il titolo continentale conquistato in mattinata da Larissa Iapichino, è arrivata anche la seconda medaglia d’oro di giornata grazie al successo di Carolina Visca nel lancio del giavellotto. L’atleta romana si è migliorata rispetto all’argento della passata ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : Nadia Battocletti conquista la medaglia d’argento nei 5000m - settimo posto per Angela Mattevi : Non delude le aspettative una delle punte di diamante della spedizione italiana agli Europei Under 20 2019 in corso di svolgimento a Boras, in Svezia. Dopo aver conquistato lo scorso anno il titolo di campionessa europea di categoria nella specialità della corsa campestre, Nadia Battocletti centra un prestigioso argento sulla distanza dei 5000m portando la decima medaglia alla squadra azzurra. La mezzofondista trentina, già sul podio nella ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : la 4x100m maschile si conferma d’argento - nona medaglia per la spedizione azzurra : Prosegue la giornata stellare per la spedizione italiana nel pomeriggio conclusivo degli Europei Under 20 2019 in corso a Boras (Svezia). Dopo le tre medaglie della mattinata, la 4x100m maschile ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento, portando il bilancio provvisorio per la squadra azzurra a quattro ori, due argenti e tre bronzi. Il quartetto italiano formato da Lorenzo Paissan, nuovo campione continentale sulla distanza, Mattia ...