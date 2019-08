Atalanta | incredibile ma vero | a Bergamo c’è aria di contestazione…

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) L’è reduce da un campionato entusiasmante che si è concluso con la qualificazione alla Champions League, le aspettative sono tante in vista di una stagione che si preannuncia scoppiettante. Ma non mancano i problemi, in casac’èdi contestazione, fuori dal cantiere della Curva Nord è comparso uno striscione con la seguente scritta: “Passano gli anni, cambiano i tempi, ma che errore sbagliare sugli abbonamenti… Rispetto per chi c’era, per chi c’e’ e per chi ci sara'”. Tutto in nero, tranne la seconda frase in azzurro, ‘errore’ e ‘abbonamenti’ in rosso. La campagna abbonamenti rispetto alla scorsa stagione ha visto un sostanziale aumento dei prezzi l’esclusione delle donne e degli Over 65 dalla categoria abbonamenti ‘ridotti’ e l’abolizione della tariffa Family che ...

