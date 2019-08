Astral Chain potrebbe essere il gioco in circolazione che più rappresenta Platinum - prova

Astral Chain - Luigi's Mansion 3 e molti altri giochi Nintendo saranno presenti alla Gamescom 2019 : Attraverso un comunicato stampa, Nintendo annuncia il suo programma per Gamescom 2019, la fiera dedicata ai videogiochi che si terrà a Colonia dal 20 al 24 agosto. Per l'occasione la casa di Kyoto presenterà una serie di approfondimenti sui titoli in uscita nel 2019, tra cui Luigi's Mansion 3, Astral Chain e The Legend of Zelda: Link's Awakening.La casa di Kyoto darà spazio anche all'eSports con il Nintendo Live: Super Smash Bros. Ultimate - ...

Astral Chain : il nuovo trailer mostra storia - personalizzazione e combattimento : Astral Chain è l'ultima esclusiva Nintendo Switch realizzata da Platinum Games e diretta dal game designer di NieR: Automata, Takahisa Taura e per l'occasione Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer della durata di otto minuti che mostra alcuni aspetti del gioco.In Astral Chain i giocatori dovranno dominare diversi stili di combattimento: il gioco infatti vi dà pieno controllo di due personaggi che dovranno essere usati contemporaneamente in ...

Secondo Digital Foundry l'esclusiva Switch Astral Chain è davvero promettente : Astral Chain è la nuova esclusiva Nintendo Switch targata Platinum Games, si tratta di un action RPG in stile giapponese e i trailer mostrati fino ad ora fanno ben sperare.Tuttavia i ragazzi di Digital Foundry hanno già avuto modo di visionare il materiale ed hanno definito il tutto come il titolo più atipico mai creato da Platinum Games, una sorta di fusione tra Deus Ex, Batman e The Legend of Zelda:"Ad un certo punto della demo mi aspettavo la ...

Astral Chain : l'esclusiva Nintendo Switch si mostra in 5 minuti di video gameplay : Astral Chain è l'esclusiva Nintendo Switch realizzata da Platinum Games e diretta dal game designer di NieR: Automata, Takahisa Taura.Il gioco, il cui lancio è previsto per il 30 agosto, si mostra in un interessante video gameplay della durata di 5 minuti, grazie al quale possiamo avere un assaggio del titolo. In particolare, nel filmato potremo apprezzare il sistema di combattimento e una missione secondaria del gioco.Riportiamo di seguito il ...

Astral Chain molte novità nell’anteprima post E3 : In una caldissima giornata di luglio in quel di Milano, ci siamo recati all’evento post E3 di Nintendo. In questa occasione il dipartimento italiano della grande N ci ha riservato uno spazio dedicato ad Astral Chain e alle future uscite della console ibrida, oltre che ad un apprezzatissimo buffet. Abbiamo avuto il piacere di mettere le mani su diversi titoli come: Pokémon Spada e Scudo, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, ...

Astral Chain non sarà il primo titolo di una trilogia : Il director di Astral Chain, Takahisa Taura, ha negato che il gioco sia pianificato come l'inizio di una trilogia e ha spiegato come è avvenuta la traduzione errata.IGN Netherlands ha pubblicato questa settimana un'intervista con Taura di Platinum Games. In essa, IGN Netherlands ha riferito che Taura avrebbe parlato di Astral Chain come l'inizio di una trilogia, con altre due uscite se il gioco avrà successo. Ciò si è rivelato essere una ...

Astral Chain è pensato per essere una trilogia ed il seguito dipenderà dalle vendite del gioco : Attualmente l'uscita di Astral Chain è programmata per il mese di agosto su Nintendo Switch, ma tuttavia potrebbe non essere l'ultimo capitolo in arrivo.Secondo quanto riporta Gematsu, il director Takahisa Taura ha svelato che il gioco è stato sviluppato come una trilogia, quindi potrebbero arrivare in futuro due sequel.Taura durante un'intervista ha dichiarato che per adesso non sono intenzionati a pubblicare ulteriori DLC post lancio. ...

Astral Chain mostra i muscoli in un nuovo trailer : Nintendo ha da poco pubblicato un nuovo breve trailer di 10 minuti dedicato ad Astral Chain, nuovo ed attesissimo action con elementi RPG sviluppato da Platinum Games.Come riporta Gematsu, il trailer ci da un'idea del combattimento e mostra svariate meccaniche che vanno dalle azioni base alla cooperazione con Legion. Di seguito potete trovare il trailer, buona visione! "Ad Ark, una città multiculturale di un futuro non molto lontano, sono ...

In Astral Chain la modalità co-op renderà l'esperienza "più stimolante" : Originariamente rivelato all'inizio di quest'anno come uno dei prossimi progetti di Platinum Games, l'imminente Astral Chain per Nintendo Switch ha già ottenuto attenzione come una delle esclusive più interessanti per l'ibrida. Con il titolo in arrivo ad agosto, restano solo pochi mesi prima del suo debutto, e ora sappiamo che il gioco presenterà una modalità cooperativa, sebbene in modo non convenzionale, segnala Dualshockers.In un'intervista ...