Assunzioni Ferrovie dello Stato 2019 | posizioni aperte e requisiti candidati

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 7 agosto 2019)Avviata la campagnada parte di: sul sito ufficiale della compagnia, infatti, si può tranquillamente accedere alla sezione Lavora con Noi e scoprire quali sono i profili professionali richiesti, e quali iassociati ai titoli di studio e alle competenze già acquisite. In tutto si cercano 4.000 nuove unità: tra queste, leriguardano capitreno e capistazione, ma anche autisti, addetti al servizio assistenza, specialisti della manutenzione e addetti alla manutenzione e alla circolazione. Talirientrano in un’ottica a più ampio raggio che prevede circa 15 milanell’arco di un quinquennio.: profili richiesti Sul sito della compagnia s’invita a cliccare sulla sezione Ricerche in Corso (nella ...

Investireoggi : Assunzioni Ferrovie dello Stato 2019: si cercano varie figure in tutta Italia - xblunotte : RT @SCUOLATUTTIUNIT: Assunzioni Fs e Fincantieri: inoltro domande entro agosto Posizioni aperte in Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e G… - bye_bye_TW : @Giovann64978163 @jacketizi @AdryWebber @GiancarloDeRisi Confermo anche che in ferrovia stanno assumendo a TEMPO IN… -