Ascolti Tv 6 agosto 2019 | Spirito libero batte Velvet Collection

Ascolti TV | Martedì 6 agosto 2019. Spirito Libero parte dall’11% - Velvet Collection 2 dall’8.8% : Velvet Collection 2 - Marta Hazas Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 1.425.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Canale 5 Spirito Libero ha raccolto davanti al video 1.686.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 819.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.186.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Samba ha raccolto davanti al ...

Ascolti TV | Lunedì 5 agosto 2019. Mother’s Day (13.7%) batte Femmine Contro Maschi (12.9%). Bitter Sweet arriva al 21.2% : Mother's Day Nella serata di ieri, Lunedì 5 agosto 2019, su Rai1 il film Mother’s Day ha conquistato 2.215.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 Femmine Contro Maschi ha raccolto davanti al video 2.160.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato 1.020.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo ha intrattenuto ...

Ascolti Tv Domenica 4 agosto - sotto il milione Florence su Rai 1 - 12.1% per la Pallavolo : Ascolti Tv Domenica 4 agosto (articolo in aggiornamento) i dati usciranno in ritardo dopo le 13 Purchè Finisca Bene. Mia moglie, mia figlia, due bebè – Rai 1 – 2.404 milioni e 15.8% Italia – Olanda Pallavolo femminile quali. olimpiche – Rai 2 – 1.936 milioni e 12.1% Florence 1a Tv – Canale 5 – 970 mila e 6.3% Hudson & Rex 1a Tv – Rai 3 – 776 mila e 4.8% Daddy Home – Italia 1 ...