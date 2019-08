Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il papàcon ile ildi cinquela polizia. Accade in Germania, nella città bavarese di Würzburg. Dopo l’infrazione il piccolo, ligio al rispetto del codice della strada, ha digitato il numero sul cellulare del padre ed ha allertato le forze dell’ordine. A riportarlo è lo Spiegel Online.Il bimbo ha balbettato qualcosa, poi ha attaccato. Il poliziotto che ha raccolto la telefonata ha dunque rito, sentendo rispondere un uomo adulto. Allora il bimbo avrebbe preso il telefono del padre e avrebbe detto: “Papà èto due volte con illo”.La richiesta del bambino non è stata accolta, il papà non è stato arrestato e il poliziotto ha detto al bimbo di riattaccare e di sgridare il poco disciplinato genitore.

mimmogammella2 : RT @HuffPostItalia: 'Arrestate papà'. Automobilista passa col rosso, figlio di 5 anni chiama la polizia - silamberti : RT @HuffPostItalia: 'Arrestate papà'. Automobilista passa col rosso, figlio di 5 anni chiama la polizia - HuffPostItalia : 'Arrestate papà'. Automobilista passa col rosso, figlio di 5 anni chiama la polizia -