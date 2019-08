Apocalisse insetti | terra 50 volte più tossica rispetto a 25 anni fa Li stiamo

Fonte : scienze.fanpage

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Ricercatori americani di vari istituti hanno dimostrato che i terreni agricoli statunitensi sono diventati cinquantapiù tossici per glia 25fa. I principali responsabili di questo avvelenamento sono i pesticidi sintetici neonicotinoidi, utilizzati dal 2000 in grandi quantità sulle colture di mais e soia. L'impennata della tossicità dei terreni sarebbe alla base della moria dirilevata in tutto il mondo.

greenMe_it : Apocalisse di #insetti negli #Usa, causata da un aumento di 50 volte dei pesticidi tossici - zuzir : RT @greenMe_it: Apocalisse di #insetti negli #Usa, causata da un aumento di 50 volte dei pesticidi tossici - discoverydogs : RT @greenMe_it: Apocalisse di #insetti negli #Usa, causata da un aumento di 50 volte dei pesticidi tossici -