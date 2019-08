American Crime Story | la terza stagione sarà dedicata alla vicenda Clinton-Lewinsky

La terza stagione di American Crime Story metterà in scena lo scandalo Lewinsky : Monica Lewinsky nel 1998 (foto: Jeffrey Markowitz/Sygma via Getty Images) La terza stagione della serie antologica American Crime Story, creata da Ryan Murphy, metterà al centro del suo racconto la storia dell’impeachment del quarantaduesimo presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. Ad annunciarlo è stato il network Fx nell’ambito del press tour estivo della Television Critics Association. Impeachment: American Crime Story ...

American Crime Story 3 sull’affaire Clinton-Lewinsky nel 2020 - polemiche per possibili influenze sulle elezioni Usa : La notizia è che American Crime Story 3 arriverà su FX il 27 settembre 2020, ma le reazioni all'annuncio del network non sono state esattamente quelle che ci si sarebbe attesi. Impeachment: American Crime Story rievocherà gli eventi del Sexgate, lo scandalo causato dalla relazione fra Bill Clinton e Monica Lewinsky durante il secondo mandato del presidente democratico, e in tanti sui social si sono detti preoccupati per il suo possibile impatto ...

